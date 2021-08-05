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Оргкомитет ОИ извинился перед украинскими синхронистками, которых назвали россиянками

Спикер оргкомитета Олимпийский игр Маса Такая назвал произошедшую путаницу операционной ошибкой.

5 августа, 04:36
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Оргкомитет Олимпиады в Токио принёс извинения украинским синхронисткам Марте Фединой и Анастасии Савчук за неправильное представление их на церемонии награждения.

Накануне спортсменки в соревнованиях дуэтом заняли третье место, но во время вручения медалей диктор перепутал бронзовых призёров, вызвав вместо них россиянок Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко, которые завоевали золото.

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"Я бы хотел извиниться перед командой Украины. Вчера во время церемонии награждения дуэтов произошла ошибка при объявлении бронзового медалиста, которым стала команда Украины: было озвучено название другой страны", — заявил на пресс-конференции спикер оргкомитета Олимпиады Маса Такая.

Ранее Ромашина, которая стала самой титулованной в истории синхронисткой, заявила, что эта Олимпиада станет для неё последней.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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