Оргкомитет ОИ извинился перед украинскими синхронистками, которых назвали россиянками
Спикер оргкомитета Олимпийский игр Маса Такая назвал произошедшую путаницу операционной ошибкой.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Оргкомитет Олимпиады в Токио принёс извинения украинским синхронисткам Марте Фединой и Анастасии Савчук за неправильное представление их на церемонии награждения.
Накануне спортсменки в соревнованиях дуэтом заняли третье место, но во время вручения медалей диктор перепутал бронзовых призёров, вызвав вместо них россиянок Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко, которые завоевали золото.
"Я бы хотел извиниться перед командой Украины. Вчера во время церемонии награждения дуэтов произошла ошибка при объявлении бронзового медалиста, которым стала команда Украины: было озвучено название другой страны", — заявил на пресс-конференции спикер оргкомитета Олимпиады Маса Такая.
Ранее Ромашина, которая стала самой титулованной в истории синхронисткой, заявила, что эта Олимпиада станет для неё последней.
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