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МОК начал формировать список свидетелей по делу легкоатлетки Тимановской

Сейчас решается, кто должен быть опрошен и услышан, отметил представитель комитета.

5 августа, 03:03
<p>Кристина Тимановская. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CC2niZVHNe6/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kristi_timanovskaya</a></p>

Кристина Тимановская. Фото © Instagram / kristi_timanovskaya

Международный олимпийский комитет (МОК) начал формировать список свидетелей по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Об этом сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.

"Дисциплинарное разбирательство было открыто вчера. Сейчас решается, кто должен быть опрошен по этому делу, кто должен быть услышан. Процесс продолжается", — сказал Адамс на брифинге.

Устроившую скандал на Олимпиаде бегунью Тимановскую уволили из центра олимпийской подготовки

Устроившую скандал на Олимпиаде бегунью Тимановскую уволили из центра олимпийской подготовки

Как сообщал Лайф, 1 августа тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить домой бегунью Кристину Тимановскую. Спортсменка перед этим возмутилась тем, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. Тимановская отказалась возвращаться в страну и получила гуманитарную визу Польши. 4 августа бегунья улетела в Вену, а позже всё-таки добралась до Варшавы.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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