Штангистка-трансгендер Лорел Хаббард закончила карьеру после провала на Олимпиаде

Первая женщина-трансгендер в истории Олимпийских игр Лорел Хаббард сообщила, что завершает свою спортивную карьеру.

"Я уже не в том возрасте. Признаться, я не в том возрасте уже давно… Самое время задуматься о завершении карьеры и сосредоточиться на других вещах в этой жизни", — сказала 43-летняя новозеландка в беседе с RTE.

Напомним, на Олимпиаде в Токио Хаббард выступала в весовой категории свыше 87 кг. Она заявила начальный вес 120 кг, но справиться с ним не смогла. После первой осечки новозеландка перезаявилась на 125 кг, но на этом рубеже дважды потерпела неудачу и выбыла из борьбы.