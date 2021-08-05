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Штангистка-трансгендер Лорел Хаббард закончила карьеру после провала на Олимпиаде

43-летняя спортсменка не смогла поднять ни один заявленный вес на соревнованиях в Токио.

5 августа, 00:46
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Первая женщина-трансгендер в истории Олимпийских игр Лорел Хаббард сообщила, что завершает свою спортивную карьеру.

"Я уже не в том возрасте. Признаться, я не в том возрасте уже давно… Самое время задуматься о завершении карьеры и сосредоточиться на других вещах в этой жизни", — сказала 43-летняя новозеландка в беседе с RTE.

Как до перехода выглядела первая трансгендерная штангистка Лорел Хаббард, попавшая на Олимпиаду

Как до перехода выглядела первая трансгендерная штангистка Лорел Хаббард, попавшая на Олимпиаду

Напомним, на Олимпиаде в Токио Хаббард выступала в весовой категории свыше 87 кг. Она заявила начальный вес 120 кг, но справиться с ним не смогла. После первой осечки новозеландка перезаявилась на 125 кг, но на этом рубеже дважды потерпела неудачу и выбыла из борьбы.

Спортсменка-трансгендер Лорел Хаббард объяснила причины неудачного выступления на Олимпиаде

Спортсменка-трансгендер Лорел Хаббард объяснила причины неудачного выступления на Олимпиаде

Ранее Лайф рассказал, почему общественность ополчилась против первого в истории трансгендера на Олимпиаде в Токио. Спортсменка из Новой Зеландии, которая сменила пол почти десять лет назад, уже сейчас старается не появляться на публике из-за большого давления.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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