Штангистка-трансгендер Лорел Хаббард закончила карьеру после провала на Олимпиаде
43-летняя спортсменка не смогла поднять ни один заявленный вес на соревнованиях в Токио.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Первая женщина-трансгендер в истории Олимпийских игр Лорел Хаббард сообщила, что завершает свою спортивную карьеру.
"Я уже не в том возрасте. Признаться, я не в том возрасте уже давно… Самое время задуматься о завершении карьеры и сосредоточиться на других вещах в этой жизни", — сказала 43-летняя новозеландка в беседе с RTE.
Напомним, на Олимпиаде в Токио Хаббард выступала в весовой категории свыше 87 кг. Она заявила начальный вес 120 кг, но справиться с ним не смогла. После первой осечки новозеландка перезаявилась на 125 кг, но на этом рубеже дважды потерпела неудачу и выбыла из борьбы.
Ранее Лайф рассказал, почему общественность ополчилась против первого в истории трансгендера на Олимпиаде в Токио. Спортсменка из Новой Зеландии, которая сменила пол почти десять лет назад, уже сейчас старается не появляться на публике из-за большого давления.
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