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Устроившую скандал на Олимпиаде бегунью Тимановскую уволили из центра олимпийской подготовки

Ранее она прибыла в Вену из Токио, а до этого говорила, что хотела бы вернуться на родину. Правда, не в ближайшее время.

4 августа, 17:10
<p>Фото © Instagram / kristi_timanovskaya</p>

Фото © Instagram / kristi_timanovskaya

Скандально известную белорусскую бегунью Кристину Тимановскую уволили из национального центра олимпийской подготовки. Об этом сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности в своём телеграм-канале.

Без флага и гимна: Как выходка бегуньи Тимановской может убить спорт в Белоруссии

Без флага и гимна: Как выходка бегуньи Тимановской может убить спорт в Белоруссии

По его данным, Тимановская получила сообщение, в котором указывается, что она откомандирована в республиканское МВД для прохождения там дальнейшей службы. При этом, если она не явится туда до 12:00 5 августа, то она будет уволена и оттуда.

Ранее Лайф рассказывал о скандале на Олимпиаде в Токио с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской, которая возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. В итоге тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить её домой, однако она отказалась это делать. 4 августа она вылетела из Токио в Вену.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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