Очередной, уже 12-й соревновательный день на Олимпиаде в Токио принёс нашей стране всего лишь одну медаль и небольшое падение в общекомандном зачёте. Тем не менее нашим болельщикам хватало самых приятных эмоций.

Светлана Ромашина пишет историю

Главные героини дня — Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Наши синхронистки завоевали ожидаемое золото в соревнованиях дуэтов. Уже 21 год в этом виде спорта и быть не может иных чемпионов. Хочется верить, что традиция будет продолжаться. Особенно радостно за Ромашину, которая взяла уже шестое олимпийское золото и стала самой титулованной синхронисткой в истории. Правда, нынешние Игры станут для неё последними.

"У меня планка — Токио, я понимаю, что это мои финальные Олимпийские игры, я немолода. Физические силы не те, что были в 18 лет. Я сейчас плыву на опыте. Не на молодости, свежести, я не ретивый молодой конь, который бежит на всей скорости — неважно куда. Теперь я конь опытный! Такой, что сто раз подумает, а надо ли вообще куда-то бежать", — заявила Ромашина.

Свою седьмую золотую медаль она может завоевать уже через несколько дней в командных соревнованиях. Будем верить, что там никаких неожиданных итогов не будет.

Борцы и финалы

За золото в вольной борьбе поборется Заур Угуев, который по ходу всего турнира побеждал в особенном стиле, выигрывая схватки на последних секундах, и сумел добраться до финала в весовой категории до 57 килограммов.

А вот у Артура Найфонова день задался не так сильно. Он не смог пробиться в финал и поборется за бронзу. Без неё остались ещё два наших борца: Наталья Овчарова и Артём Сурков. Пока у наших борцов не получается зажечь на Играх в Токио. Благо ещё не вечер!

Игровые виды спорта

Зато радуют болельщиков представители игровых видов спорта. В частности, женская сборная по гандболу отправилась в полуфинал Олимпиады, обыграв команду Черногории. И сегодня, по признанию главы Федерации гандбола страны, всё было хорошо.

Хороший результат продемонстрировали Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Наши действующие чемпионы мира по пляжному волейболу пробились в полуфинал, обыграв дуэт из Германии. Их почин не сумели поддержать Константин Семёнов и Илья Лешуков, которые уступили норвежцам.

А вот в классическом волейболе нашим болельщикам пришлось немного взгрустнуть. Женская сборная России не сумела обыграть бразильянок и отправилась домой. Увы, но пройти по стопам мужской команды у наших девушек не получилось.

Лёгкая атлетика и велотрек

Не балуют наши спортсмены и в лёгкой атлетике. После досадной травмы Сергея Шубенкова надежд на медаль у болельщиков стало меньше. Не смог обрадовать Валерий Пронкин в метании молота, остановившись на восьмом месте.

Зато болеть и переживать наши болельщики могут за Дениса Дмитриева в велотреке. Пока что он только лишь в 1/8 финала спринта. Сегодня он выиграл две дуэли кряду, и шансы на медаль у нашего спортсмена ещё сохраняются.

А вот грусть дня — Юлия Каплина. Российская скалолазка и мировой рекордсмен шла на очередное достижение и хотела обновить свой же лучший результат. Однако на самом верху сорвалась и чуть-чуть не дошла до финиша. В итоге — слёзы и дичайшее расстройство. В финал Каплина тоже попасть, к большому сожалению, не смогла.