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Всего одна медаль России: Итоги 12-го дня Олимпиады в Токио

При этом для синхронистки Светланы Ромашиной награда стала исторической: отныне она самая титулованная представительница этого вида спорта в мире.

4 августа, 14:45
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Очередной, уже 12-й соревновательный день на Олимпиаде в Токио принёс нашей стране всего лишь одну медаль и небольшое падение в общекомандном зачёте. Тем не менее нашим болельщикам хватало самых приятных эмоций.

Светлана Ромашина пишет историю

Главные героини дня — Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Наши синхронистки завоевали ожидаемое золото в соревнованиях дуэтов. Уже 21 год в этом виде спорта и быть не может иных чемпионов. Хочется верить, что традиция будет продолжаться. Особенно радостно за Ромашину, которая взяла уже шестое олимпийское золото и стала самой титулованной синхронисткой в истории. Правда, нынешние Игры станут для неё последними.

"У меня планка — Токио, я понимаю, что это мои финальные Олимпийские игры, я немолода. Физические силы не те, что были в 18 лет. Я сейчас плыву на опыте. Не на молодости, свежести, я не ретивый молодой конь, который бежит на всей скорости — неважно куда. Теперь я конь опытный! Такой, что сто раз подумает, а надо ли вообще куда-то бежать", заявила Ромашина.

Украинских синхронисток представили как российских во время награждения на Олимпиаде

Украинских синхронисток представили как российских во время награждения на Олимпиаде

Свою седьмую золотую медаль она может завоевать уже через несколько дней в командных соревнованиях. Будем верить, что там никаких неожиданных итогов не будет.

Борцы и финалы

За золото в вольной борьбе поборется Заур Угуев, который по ходу всего турнира побеждал в особенном стиле, выигрывая схватки на последних секундах, и сумел добраться до финала в весовой категории до 57 килограммов.

А вот у Артура Найфонова день задался не так сильно. Он не смог пробиться в финал и поборется за бронзу. Без неё остались ещё два наших борца: Наталья Овчарова и Артём Сурков. Пока у наших борцов не получается зажечь на Играх в Токио. Благо ещё не вечер!

Игровые виды спорта

Зато радуют болельщиков представители игровых видов спорта. В частности, женская сборная по гандболу отправилась в полуфинал Олимпиады, обыграв команду Черногории. И сегодня, по признанию главы Федерации гандбола страны, всё было хорошо.

Россияне Красильников и Стояновский вышли в полуфинал Олимпиады в пляжном волейболе

Россияне Красильников и Стояновский вышли в полуфинал Олимпиады в пляжном волейболе

Хороший результат продемонстрировали Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Наши действующие чемпионы мира по пляжному волейболу пробились в полуфинал, обыграв дуэт из Германии. Их почин не сумели поддержать Константин Семёнов и Илья Лешуков, которые уступили норвежцам.

А вот в классическом волейболе нашим болельщикам пришлось немного взгрустнуть. Женская сборная России не сумела обыграть бразильянок и отправилась домой. Увы, но пройти по стопам мужской команды у наших девушек не получилось.

Лёгкая атлетика и велотрек

Не балуют наши спортсмены и в лёгкой атлетике. После досадной травмы Сергея Шубенкова надежд на медаль у болельщиков стало меньше. Не смог обрадовать Валерий Пронкин в метании молота, остановившись на восьмом месте.

Единственная отобравшаяся на Олимпиаду российская каратистка не выступит в Токио из-за коронавируса

Единственная отобравшаяся на Олимпиаду российская каратистка не выступит в Токио из-за коронавируса

Зато болеть и переживать наши болельщики могут за Дениса Дмитриева в велотреке. Пока что он только лишь в 1/8 финала спринта. Сегодня он выиграл две дуэли кряду, и шансы на медаль у нашего спортсмена ещё сохраняются.

А вот грусть дня — Юлия Каплина. Российская скалолазка и мировой рекордсмен шла на очередное достижение и хотела обновить свой же лучший результат. Однако на самом верху сорвалась и чуть-чуть не дошла до финиша. В итоге — слёзы и дичайшее расстройство. В финал Каплина тоже попасть, к большому сожалению, не смогла.

В итоге наша сборная на шестом месте общекомандного зачёта. Всего в активе россиян 53 медали: 14 — золотые, 21 — серебряная и 18 — бронзовые. Впрочем, Великобритания и Австралия не так далеко, а значит, и четвёртое место не ушло от сборной России.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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