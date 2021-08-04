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Волейболистки сборной России проиграли Бразилии в четвертьфинале Олимпиады

Представительницы прекрасного пола не смогли поддержать почин мужчин, которые пробились в 1/2 финала.

4 августа, 14:44
<p>Фото © ОКР</p>

Фото © ОКР

Женская сборная России по волейболу проиграла в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио сборной Бразилии и выбыла из борьбы за медали.

Латиноамериканки после проигранного первого сета сумели взять своё и победили со счётом 3:1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:22). Таким образом, женская команда покидает турнир.

Российские волейболисты обыграли канадцев и вышли в полуфинал Олимпиады

Российские волейболисты обыграли канадцев и вышли в полуфинал Олимпиады

Ранее Лайф сообщал, что мужская сборная России сумела пробиться в полуфинал Олимпиады в Токио, где сыграет с Бразилией.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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