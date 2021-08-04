Волейболистки сборной России проиграли Бразилии в четвертьфинале Олимпиады

Женская сборная России по волейболу проиграла в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио сборной Бразилии и выбыла из борьбы за медали.

Латиноамериканки после проигранного первого сета сумели взять своё и победили со счётом 3:1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:22). Таким образом, женская команда покидает турнир.