Спортсменка-трансгендер Лорел Хаббард объяснила причины неудачного выступления на Олимпиаде
В женских соревнованиях по тяжёлой атлетике в весовой категории более 87 кг новозеландка не смогла поднять начальный вес и выбыла из борьбы.
Лорел Хаббард. Фото © ТАСС / Красильников Станислав
Ставшая первой в истории Олимпийских игр спортсменкой-трансгендером тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии неудачно выступила на Играх в Токио из-за того, что не смогла совладать с эмоциями. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Матч ТВ".
Как известно, штангистка выбыла из борьбы в женских соревнованиях по тяжёлой атлетике в весовой категории более 87 кг. Она заявила начальный вес 120 кг, но справиться с ним не смогла. После первой осечки новозеландка перезаявилась на 125 кг, но на этом рубеже дважды потерпела неудачу.
"Я сама с трудом понимаю свои ощущения. Возбуждение от осознания самого факта участия в Олимпийских играх просто переполняет. Я буквально чувствовала бегущий по телу ток. Кажется, поэтому и перегорела", — призналась Хаббард.
Новозеландка сделала операцию по смене пола в 2012 году. Шанс попасть в большой спорт появился у неё после того, как МОК изменил правила отбора.
Ранее Лайф рассказал, почему общественность ополчилась против первого в истории трансгендера на Олимпиаде в Токио. Спортсменка из Новой Зеландии, которая сменила пол почти десять лет назад, уже сейчас старается не появляться на публике из-за большого давления.
Комментариев: 0