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Спортсменка-трансгендер Лорел Хаббард объяснила причины неудачного выступления на Олимпиаде

В женских соревнованиях по тяжёлой атлетике в весовой категории более 87 кг новозеландка не смогла поднять начальный вес и выбыла из борьбы.

2 августа, 18:36

Лорел Хаббард. Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Ставшая первой в истории Олимпийских игр спортсменкой-трансгендером тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии неудачно выступила на Играх в Токио из-за того, что не смогла совладать с эмоциями. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Матч ТВ".

Как известно, штангистка выбыла из борьбы в женских соревнованиях по тяжёлой атлетике в весовой категории более 87 кг. Она заявила начальный вес 120 кг, но справиться с ним не смогла. После первой осечки новозеландка перезаявилась на 125 кг, но на этом рубеже дважды потерпела неудачу.

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"Я сама с трудом понимаю свои ощущения. Возбуждение от осознания самого факта участия в Олимпийских играх просто переполняет. Я буквально чувствовала бегущий по телу ток. Кажется, поэтому и перегорела", — призналась Хаббард.

Новозеландка сделала операцию по смене пола в 2012 году. Шанс попасть в большой спорт появился у неё после того, как МОК изменил правила отбора.

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Ранее Лайф рассказал, почему общественность ополчилась против первого в истории трансгендера на Олимпиаде в Токио. Спортсменка из Новой Зеландии, которая сменила пол почти десять лет назад, уже сейчас старается не появляться на публике из-за большого давления.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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