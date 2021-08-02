Спортсменка-трансгендер Лорел Хаббард объяснила причины неудачного выступления на Олимпиаде

Ставшая первой в истории Олимпийских игр спортсменкой-трансгендером тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии неудачно выступила на Играх в Токио из-за того, что не смогла совладать с эмоциями. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Матч ТВ".

Как известно, штангистка выбыла из борьбы в женских соревнованиях по тяжёлой атлетике в весовой категории более 87 кг. Она заявила начальный вес 120 кг, но справиться с ним не смогла. После первой осечки новозеландка перезаявилась на 125 кг, но на этом рубеже дважды потерпела неудачу.

"Я сама с трудом понимаю свои ощущения. Возбуждение от осознания самого факта участия в Олимпийских играх просто переполняет. Я буквально чувствовала бегущий по телу ток. Кажется, поэтому и перегорела", — призналась Хаббард.

Новозеландка сделала операцию по смене пола в 2012 году. Шанс попасть в большой спорт появился у неё после того, как МОК изменил правила отбора.