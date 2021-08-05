Величайшая: Светлана Ромашина стала новой королевой мирового синхронного плавания Впрочем, на этих Играх она ещё может рассчитывать на награду в командных соревнованиях. 4 августа, 21:40 Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Без сомнения, Россия — лидер и флагман мирового синхронного плавания. Наши девушки не проигрывают на Олимпийских играх начиная с 2000 года. Приблизиться к россиянкам за эти годы так никто и не смог, а потому все королевы этого вида спорта — именно наши. В этом году на троне произошла смена императрицы. Теперь балом правит Светлана Ромашина.

Первое золото в Пекине и пауза в карьере

Только вдуматься, Светлана Ромашина радует болельщиков с 2005 года. Тогда был её первый чемпионат мира, где она взяла две золотые медали. Всего мировой форум она выигрывала 21 раз. Блистает Ромашина с давних лет и на Олимпиаде: первые её Игры были аж в 2008 году, и там, разумеется, было золото.

Долгое время она выступала в паре с Натальей Ильченко, которая до сегодняшнего дня и находилась на троне королевы синхронного плавания с пятью золотыми медалями Олимпийских игр. Теперь же там обосновалась именно Ромашина. Что интересно, они синхронно брали паузу в карьере после Игр в Рио, тогда именно Ильченко планировала вернуться.

— Светлана Ромашина взяла тайм-аут, Наталья Ищенко в очередной раз, так скажем, ушла, но всё так меняется, что никто не может гарантировать, что она не вернётся. В дуэте точно будет Светлана Колесниченко, а по второму кандидату посмотрим, — говорила тогда главный тренер нашей команды Татьяна Покровская.

Троллит МОК и не обращает внимания на косяки с музыкой

Для нашей сборной, и мы уже к этому привыкли, нынешние Игры — сплошные подвиги и преодоления. То в допинге нас бездоказательно обвиняют, то с травмами становимся героями, то судьи вмешиваются. Без казусов не обошлось и в синхронном плавании, однако Ромашина и Колесниченко вышли из ситуации большими умницами.

Во время произвольной программы в предварительных стартах включилась совершенно не та музыка, которая должна была прозвучать. Казалось, что нам снова пытались всунуть палки в колёса, однако ситуация оказалась куда менее детективной и запутанной.

— Диджей сказал, что это его ошибка — он просто поставил не тот трек. А самое смешное, что в Афинах, когда была проблема с музыкой, был тот же самый диджей. Значит, всё идёт по плану, всё так и должно быть. Пусть это будет самой большой неприятностью для нас, которую мы уже прошли, — подчеркнула Ромашина.

Позже выяснилось, что это была не единственная проблема, с которой наши девушки столкнулись во время произвольной программы. Оказалось, что выступать им пришлось с царапинами и ссадинами, которые они получили перед самым стартом.

— У нас в произвольной программе кувырок как обычное мини-сальто, которое можно выполнить везде, но, так как все сильно исхудали, остались кожа да кости, а покрытие — как на чемпионате Европы, жёсткое, обычно стелют ковёр, который и скользит при этом. Хочется всё это вытереть, но из-за трансляции нельзя этого делать. После каждого кувырка образуются царапины, шишки, — отметила Ромашина.

Но если это случилось уже на Играх, то незадолго до их старта произошла по-настоящему абсурдная ситуация: из-за всех антидопинговых разбирательств, которые оставили нас без флага и гимна на Олимпиаде в Токио, наши синхронистки не смогли выступить в купальниках с медведем.

Причина нелепа: медведь ассоциируется с Россией, а потому нельзя. Решение, разумеется, странное, но девушки нашли способ выйти из ситуации, как им и положено, по-королевски. Теперь на купальниках красуется балалайка.

— У нас теперь не медведи, а балалайка. Медведей запретили, зато балалайку оставили, — отметила Ромашина.

Кажется, что тем самым россиянки решили просто-напросто потроллить МОК и невероятно странное решение, ведь медведи есть не только в России. Зато балалайки вы вряд ли где ещё найдёте!

Восхищаются все

Светлана Ромашина — королева именно мирового синхронного плавания. Ведь уже давно весь мир восхищается нашими чемпионками и признаёт, что пока состязаться с нами бесполезно, ибо всё становится понятно уже к середине программ российских спортсменок.

— Независимо от всех палок в колёса, которые вставляли им американцы, независимо от всей ненависти окружающих... синхронистки из России могут лишь соревноваться от ОКР и побеждать, — подчеркнул один из пользователей китайских соцсетей.

Любопытно, что большая часть восхищённых сообщений в адрес наших спортсменок идёт именно из Китая. Хотя именно синхронистки из Поднебесной являются главными конкурентками Ромашиной и Колесниченко.

— Рекомендую посмотреть на выступления России и Китая. В середине программы россиянки я почувствовал, что она набрала высший балл, а остальные совсем не на её уровне, — подчеркнул один из комментаторов.

Как бы там ни было, а до уровня Ромашиной и до её безумного количества побед всем действующим синхронисткам очень и очень далеко. Она, и это, кажется, надолго, новая королева и прима синхронного плавания. Всё, что остаётся остальным спортсменам, — восхищаться и надеяться, что когда-то и они взойдут на этот трон. Впрочем, уже на этих Играх Ромашина может стать семикратной олимпийской чемпионкой и изрядно усложнить жизнь всем, кто наметил скинуть её с трона.

Авторы Шамиль Гаджиев