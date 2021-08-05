Россиянка Коблова сразится за бронзу в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио

Россиянка Валерия Коблова одолела Аншу Малик из Индии со счётом 5:1 в утешительном поединке и получила право сразиться за бронзовую медаль соревнований по вольной борьбе на Олимпиаде в Токио.

Ранее 28-летняя спортсменка, выступающая в весовой категории до 57 кг, уступила белоруске Ирине Курочкиной, которая в итоге дошла до финала. Соперницей Кобловой в борьбе за бронзу станет Эвелина Николова из Болгарии.