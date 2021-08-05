Россиянка Коблова сразится за бронзу в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио
Позже сегодня 28-летняя спортсменка поборется за медаль с болгаркой Эвелиной Николовой.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Россиянка Валерия Коблова одолела Аншу Малик из Индии со счётом 5:1 в утешительном поединке и получила право сразиться за бронзовую медаль соревнований по вольной борьбе на Олимпиаде в Токио.
Ранее 28-летняя спортсменка, выступающая в весовой категории до 57 кг, уступила белоруске Ирине Курочкиной, которая в итоге дошла до финала. Соперницей Кобловой в борьбе за бронзу станет Эвелина Николова из Болгарии.
Напомним, что сегодня в мужской весовой категории до 57 кг за золото поборется россиянин Заур Угуев. Его соперником будет представитель Индии Рави Кумар. В категории до 86 кг россиянин Артур Найфонов сразится за бронзовую медаль с Джабраилом Шапиевым из Узбекистана.
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