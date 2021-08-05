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Мария Ласицкене вышла в финал олимпийского турнира по прыжкам в высоту

28-летняя спортсменка преодолела планку на высоте 1,95 метра с третьей попытки.

5 августа, 02:20
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Одна из главных фавориток на победу в олимпийском турнире по прыжкам — российская легкоатлетка Мария Ласицкене — успешно преодолела стадию квалификации и вышла в финал.

28-летняя спортсменка преодолела планку на высоте 1,95 метра с третьей попытки. Стоит отметить, что личный рекорд Ласицкене равен 2,06 метра. Победители в прыжках в высоту определятся 7 августа, финал начнётся в 13:35.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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