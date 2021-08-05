На Олимпиаде в Токио зафиксирован очередной рекорд по заражениям коронавирусом
В числе новых заразившихся очередная спортсменка, выступающая за сборную Греции по синхронному плаванию. Ранее оргкомитет Игр признал массовое инфицирование там очагом заражения.
Фото © ТАСС / Zuma
За последние сутки тест на коронавирус дал положительный результат по меньшей мере у 31 человека, задействованного в проведении летней Олимпиады в Токио, что стало новым рекордом. Такая информация размещена в отчёте на сайте оргкомитета "Токио-2020".
Одной из новых заразившихся стала очередная спортсменка, выступающая за сборную Греции по синхронному плаванию. Число случаев ковида в этой группе достигло шести. Ранее оргкомитет Игр признал массовое инфицирование там очагом заражения. 4 августа на Олимпиаде также был зафиксирован высокий показатель прироста заражений — 29, что на десять случаев больше, чем за последнюю неделю соревнований.
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Всего CoViD-19 заразилось 353 человека, задействованных в проведении соревнований. За время Олимпиады и подготовительного периода начиная с 1 июля было сделано почти 543 тыс. тестов на коронавирус.
Напомним, предыдущий рекорд по числу случаев коронавируса на Олимпиаде в Токио был установлен накануне — 29.
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