На Олимпиаде в Токио зафиксирован очередной рекорд по заражениям коронавирусом

За последние сутки тест на коронавирус дал положительный результат по меньшей мере у 31 человека, задействованного в проведении летней Олимпиады в Токио, что стало новым рекордом. Такая информация размещена в отчёте на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Одной из новых заразившихся стала очередная спортсменка, выступающая за сборную Греции по синхронному плаванию. Число случаев ковида в этой группе достигло шести. Ранее оргкомитет Игр признал массовое инфицирование там очагом заражения. 4 августа на Олимпиаде также был зафиксирован высокий показатель прироста заражений — 29, что на десять случаев больше, чем за последнюю неделю соревнований.