НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На Олимпиаде в Токио зафиксирован очередной рекорд по заражениям коронавирусом

В числе новых заразившихся очередная спортсменка, выступающая за сборную Греции по синхронному плаванию. Ранее оргкомитет Игр признал массовое инфицирование там очагом заражения.

5 августа, 03:47
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

За последние сутки тест на коронавирус дал положительный результат по меньшей мере у 31 человека, задействованного в проведении летней Олимпиады в Токио, что стало новым рекордом. Такая информация размещена в отчёте на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Одной из новых заразившихся стала очередная спортсменка, выступающая за сборную Греции по синхронному плаванию. Число случаев ковида в этой группе достигло шести. Ранее оргкомитет Игр признал массовое инфицирование там очагом заражения. 4 августа на Олимпиаде также был зафиксирован высокий показатель прироста заражений — 29, что на десять случаев больше, чем за последнюю неделю соревнований.

"Без симптомов": В ОКР рассказали Лайфу о состоянии заразившейся коронавирусом каратистки Чернышевой

"Без симптомов": В ОКР рассказали Лайфу о состоянии заразившейся коронавирусом каратистки Чернышевой

Всего CoViD-19 заразилось 353 человека, задействованных в проведении соревнований. За время Олимпиады и подготовительного периода начиная с 1 июля было сделано почти 543 тыс. тестов на коронавирус.

Напомним, предыдущий рекорд по числу случаев коронавируса на Олимпиаде в Токио был установлен накануне — 29.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Оргкомитет ОИ извинился перед украинскими синхронистками, которых назвали россиянками

сегодня в 04:36

МОК начал формировать список свидетелей по делу легкоатлетки Тимановской

сегодня в 03:03

Россиянка Коблова сразится за бронзу в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио

сегодня в 02:54

Российским курортам предрекли короткий и ранний бархатный сезон

сегодня в 05:31

В Китае разработали ультрафиолетовую лампу, уничтожающую 99,99% коронавируса

сегодня в 05:19

Новости партнеров

Layer 1