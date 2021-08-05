Украина ужесточила правила въезда из России из-за коронавируса
Прибывающие из РФ должны будут пройти в Незалежной обязательную двухнедельную самоизоляцию.
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С 5 августа Украина, как было объявлено ранее, ужесточает правила въезда в страну из России и Индии из-за коронавируса. Прибывающих ждёт обязательная 14-дневная самоизоляция, если они находились в РФ и Индии более семи дней в течение последних двух недель.
"5 августа вступают в силу принятые Правительством Украины новые условия пересечения границы и контрольных пунктов въезда-выезда. Изменения касаются и граждан иностранных государств, и украинцев", — говорится в сообщении МВД Украины.
Также въезжающие на Украину теперь снова будут должны проходить тестирование на коронавирус. Исключения действуют для иностранцев, прошедших полный курс вакцинации, и украинцев, сделавших хотя бы одну прививку.
"Иностранцы должны иметь негативный результат теста, страховой полис. А также, в случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранца или хотя бы одной прививки для граждан Украины, при пересечении границы будет предложено установить приложение "Дій дома", — сообщил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.
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