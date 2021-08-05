Доктор Мясников рассказал про коронавирусное пророчество семилетней давности
По словам врача, ещё семь лет назад ситуация с вирусами была сравнима с "пороховой бочкой с дымящимся фитилём и надписью "инфекции" на боку".
Александр Мясников. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Врач и телеведущий Александр Мясников в телеграм-канале поделился пророчеством о коронавирусе, сделанном им в своей книге 2014 года.
В предисловии к ней доктор написал о "слепой зоне", возникшей вокруг темы инфекций.
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"Антипрививочное движение недалёких и ограниченных людей с явными психопатами и мошенниками во главе и преступно доступное и широкое применение антибиотиков привело к тому, что мы остались практически беззащитны", — написал медик.
По словам врача, ещё семь лет назад ситуация с вирусами была сравнима с "пороховой бочкой с дымящимся фитилём и надписью "инфекции" на боку". Сегодня во время пандемии всё, написанное им в 2014 году, "читается уже по-другому".
Ранее Мясников объяснил появление ложных результатов тестов на ковид. Доктор подчеркнул, что ПЦР-тестирование достаточно точное, однако если ткнуть "ваткой куда-то возле уха", то результат не будет правдивым.
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