Доктор Мясников рассказал про коронавирусное пророчество семилетней давности

Врач и телеведущий Александр Мясников в телеграм-канале поделился пророчеством о коронавирусе, сделанном им в своей книге 2014 года.

В предисловии к ней доктор написал о "слепой зоне", возникшей вокруг темы инфекций.

"Антипрививочное движение недалёких и ограниченных людей с явными психопатами и мошенниками во главе и преступно доступное и широкое применение антибиотиков привело к тому, что мы остались практически беззащитны", — написал медик.

По словам врача, ещё семь лет назад ситуация с вирусами была сравнима с "пороховой бочкой с дымящимся фитилём и надписью "инфекции" на боку". Сегодня во время пандемии всё, написанное им в 2014 году, "читается уже по-другому".