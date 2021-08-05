СМИ: В 2024 году РВСН прекратят эксплуатацию МБР "Тополь"

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2024-м прекратят эксплуатацию межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М "Тополь". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Планируется, что в 2024 году с вооружения РВСН будет снята "крайняя" МБР "Тополь". Выслужившие свои сроки эксплуатации МБР "Тополь" сейчас меняются на МБР "Ярс" с разделяющейся головной частью", — рассказал инсайдер.

В головном предприятии по разработке и производству твердотопливных МБР — Московском институте теплотехники (МИТ) — комментировать эту информацию не стали.

Отмечается, что некоторые из списываемых ракет "Тополь" могут перейти на гражданскую службу как ракеты-носители "Старт-1".