Преступник сбежал из колонии на Сахалине
21-летнего молодого человека осудили в июне этого года.
Фото © Соцсети
На Сахалине из колонии-поселения в посёлке Смирных сбежал 21-летний осуждённый. Как сообщает kp.ru, в июне суд приговорил его к трём годам и восьми месяцам за кражу.
Денис Лебедев является уроженцем города Углегорска. В последнее время он проживал в селе Красногорск Томаринского городского округа.
"Просим не путать информацию — осуждённый совершил побег не из СИЗО, а колонии-поселения. Это открытая территория. Сейчас активно идёт его розыск, — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Сахалинской области.
Приметы сбежавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, тёмные волосы, голубые глаза.
Особые приметы: на правом предплечье шрам, на кисти левой руки татуировка "А".
Ранее Лайф сообщал, что двое пациентов в тапках сбежали из психбольницы в Карелии.
Комментариев: 0