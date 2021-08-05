Преступник сбежал из колонии на Сахалине

На Сахалине из колонии-поселения в посёлке Смирных сбежал 21-летний осуждённый. Как сообщает kp.ru, в июне суд приговорил его к трём годам и восьми месяцам за кражу.

Денис Лебедев является уроженцем города Углегорска. В последнее время он проживал в селе Красногорск Томаринского городского округа.

"Просим не путать информацию — осуждённый совершил побег не из СИЗО, а колонии-поселения. Это открытая территория. Сейчас активно идёт его розыск, — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Сахалинской области.

Приметы сбежавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, тёмные волосы, голубые глаза. Особые приметы: на правом предплечье шрам, на кисти левой руки татуировка "А".