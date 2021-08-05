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Преступник сбежал из колонии на Сахалине

21-летнего молодого человека осудили в июне этого года.

5 августа, 01:05
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

На Сахалине из колонии-поселения в посёлке Смирных сбежал 21-летний осуждённый. Как сообщает kp.ru, в июне суд приговорил его к трём годам и восьми месяцам за кражу.

Денис Лебедев является уроженцем города Углегорска. В последнее время он проживал в селе Красногорск Томаринского городского округа.

"Просим не путать информацию — осуждённый совершил побег не из СИЗО, а колонии-поселения. Это открытая территория. Сейчас активно идёт его розыск, — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Сахалинской области.

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Приметы сбежавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, тёмные волосы, голубые глаза.

Особые приметы: на правом предплечье шрам, на кисти левой руки татуировка "А".

Ранее Лайф сообщал, что двое пациентов в тапках сбежали из психбольницы в Карелии.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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