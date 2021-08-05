Роспотребнадзор советует ревакцинироваться от коронавируса раз в полгода

Ревакцинироваться от коронавируса нужно каждые полгода, так как защитный эффект вакцин может снижаться против дельта-штамма коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от CoViD-19 против варианта "дельта" может снижаться", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.

Там добавили, что, согласно методическим рекомендациям, показана ревакцинация раз в шесть месяцев для достаточной защиты от новых штаммов ковида. В Роспотребнадзоре добавили, что разработанные в России вакцины по-прежнему защищают от тяжёлых форм заболевания коронавирусом и обладают хорошими защитными и профилактическими свойствами против штамма "дельта".

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о более тяжёлом течении ковида при штамме "дельта". Самой уязвимой категорией перед этим вариантом CoViD-19 являются молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет, отмечают специалисты.