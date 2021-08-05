Роспотребнадзор советует ревакцинироваться от коронавируса раз в полгода
В ведомстве отметили, что отечественные вакцины по-прежнему защищают от тяжёлых форм заболевания CoViD-19 и обладают хорошими защитными и профилактическими свойствами против штамма "дельта".
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Ревакцинироваться от коронавируса нужно каждые полгода, так как защитный эффект вакцин может снижаться против дельта-штамма коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от CoViD-19 против варианта "дельта" может снижаться", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.
Там добавили, что, согласно методическим рекомендациям, показана ревакцинация раз в шесть месяцев для достаточной защиты от новых штаммов ковида. В Роспотребнадзоре добавили, что разработанные в России вакцины по-прежнему защищают от тяжёлых форм заболевания коронавирусом и обладают хорошими защитными и профилактическими свойствами против штамма "дельта".
Ранее в Роспотребнадзоре заявили о более тяжёлом течении ковида при штамме "дельта". Самой уязвимой категорией перед этим вариантом CoViD-19 являются молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет, отмечают специалисты.
Штамм "дельта" был выявлен в Индии в октябре 2020 года. Он относится к линии B.1.617.2. В апреле 2021 года этот вариант ковида попал в Россию и начал активное распространение. В ВОЗ считают, что он будет доминировать в ближайшее время.
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