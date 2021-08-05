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В Роспотребнадзоре заявили о более тяжёлом течении ковида при штамме "дельта"

Самой уязвимой категорией перед этим вариантом CoViD-19 являются молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет, отмечают специалисты.

4 августа, 22:36

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Заразившиеся дельта-штаммом коронавируса пациенты чаще болеют в среднетяжёлой и тяжёлой форме. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

"Течение болезни при дельта-варианте коронавирусной инфекции отличается большей стремительностью и чаще бывает более тяжёлым — у больных преобладают среднетяжёлые, тяжёлые, реже регистрируются бессимптомные и лёгкие формы", — приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

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В Роспотребнадзоре добавили, что лечение таких пациентов более сложное и, соответственно, более продолжительное.

Специалисты отметили, что симптомы при штамме "дельта" остаются классическими — это именно кашель, лихорадка, потеря вкуса и обоняния. Также медики наблюдают признаки, характерные для ОРВИ и кишечной инфекции (головная боль, насморк, боль в горле, диарея, реже — тошнота).

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Самой уязвимой категорией перед дельта-вариантом являются молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет, так как они ведут активный образ жизни, часто пользуются общественным транспортом и имеют большое число контактов.

"Штамм коронавируса "дельта" действительно "помолодел". При этом почти половина всех пациентов сегодня заражаются в кругу семьи или друзей", — заключили эксперты.

Ранее в центре "Вектор" Роспотребнадзора оценили вероятность победы лямбда-штамма коронавируса над "дельтой".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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