Число случаев коронавируса в мире превысило 200 миллионов
Всего в мире применили свыше 4,22 млрд доз вакцин от коронавирусной инфекции.
Фото © ТАСС / ЕРА
Заражение коронавирусной инфекцией выявлено у 200 миллионов человек по всему миру. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который занимается подсчётами.
По данным на 23:25 мск 4 августа, в мире зафиксировано 200 014 602 случая ковида. Больше всего в США — 35 292 721. Потом идут Индия (31 769 132) и Бразилия (19 985 817).
Число жертв, связанных с CoViD-19, с начала распространения заболевания достигло 4 252 873. Всего в мире применили 4 228 884 979 доз вакцин от коронавируса.
Ранее учёные назвали две причины появления новых штаммов CoViD-19. Они рекомендуют государствам усиливать вакцинацию населения и контролировать соблюдение мер безопасности в пандемию.
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