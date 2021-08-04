Число случаев коронавируса в мире превысило 200 миллионов

Заражение коронавирусной инфекцией выявлено у 200 миллионов человек по всему миру. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который занимается подсчётами.

По данным на 23:25 мск 4 августа, в мире зафиксировано 200 014 602 случая ковида. Больше всего в США — 35 292 721. Потом идут Индия (31 769 132) и Бразилия (19 985 817).

Число жертв, связанных с CoViD-19, с начала распространения заболевания достигло 4 252 873. Всего в мире применили 4 228 884 979 доз вакцин от коронавируса.