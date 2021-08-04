В Москве отец выбросил 2-летнего сына из окна пятого этажа и сбежал в трусах и футболке
После падения ребёнок чудом выжил, его госпитализировали. Полиция ведёт поиски 24-летнего мужчины.
Фото © Соцсети
Отец выбросил двухлетнего сына из окна пятого этажа в Юго-Восточном административном округе Москвы. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
После падения ребёнок выжил, его госпитализировали. 24-летний отец скрылся. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
По словам источника Лайфа, то, как отец выбрасывает сына из окна, видела его тёща. Мужчина выбежал из квартиры босиком, в трусах и в одной футболке. Полиция ведёт его поиски.
Ранее в Люберцах 17-летняя девушка выпрыгнула из окна, спасаясь от отца-насильника. Она получила тяжёлые травмы, но выжила, сейчас она находится в больнице. Её родитель задержан.
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