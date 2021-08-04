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В Москве отец выбросил 2-летнего сына из окна пятого этажа и сбежал в трусах и футболке

После падения ребёнок чудом выжил, его госпитализировали. Полиция ведёт поиски 24-летнего мужчины.

4 августа, 20:01
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<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Отец выбросил двухлетнего сына из окна пятого этажа в Юго-Восточном административном округе Москвы. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

После падения ребёнок выжил, его госпитализировали. 24-летний отец скрылся. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

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По словам источника Лайфа, то, как отец выбрасывает сына из окна, видела его тёща. Мужчина выбежал из квартиры босиком, в трусах и в одной футболке. Полиция ведёт его поиски.

Ранее в Люберцах 17-летняя девушка выпрыгнула из окна, спасаясь от отца-насильника. Она получила тяжёлые травмы, но выжила, сейчас она находится в больнице. Её родитель задержан.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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