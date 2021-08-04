В Москве отец выбросил 2-летнего сына из окна пятого этажа и сбежал в трусах и футболке

Отец выбросил двухлетнего сына из окна пятого этажа в Юго-Восточном административном округе Москвы. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

После падения ребёнок выжил, его госпитализировали. 24-летний отец скрылся. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

По словам источника Лайфа, то, как отец выбрасывает сына из окна, видела его тёща. Мужчина выбежал из квартиры босиком, в трусах и в одной футболке. Полиция ведёт его поиски.