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17-летняя жительница Люберец выпрыгнула из окна, спасаясь от отца-насильника

Девушка получила тяжёлые травмы, но выжила, сейчас она находится в больнице. Её родитель задержан.

3 августа, 12:41
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Фото © Pixabay

Несчастный случай произошёл 2 августа в подмосковных Люберцах: на 17-летнюю девушку напал её собственный отец и пытался изнасиловать. По словам очевидцев, девушка кричала и звала на помощь, но, не найдя другого пути к спасению, выпрыгнула прямо с балкона. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Пострадавшая рассказала полиции, что дома её начал избивать собственный отец, а затем мужчина пытался её изнасиловать. Не найдя другого выхода, отчаявшаяся девушка выпрыгнула с балкона четвёртого этажа. Она чудом осталась жива, её доставили в больницу в тяжёлом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, переломом позвоночника и лодыжки и другими травмами.

Подозреваемый в попытке изнасилования задержан, с ним работают следователи. Известно, что семья пострадавшей девушки полная и на учёте в социальных службах не состоит.

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Ранее Лайф сообщал о том, как в Алтайском крае мать выкинула трёхмесячную дочь из окна, после чего попыталась покончить с собой. На родительницу завели уголовное дело о покушении на убийство ребёнка.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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