Под Харьковом 6-летнюю девочку убил 13-летний сосед, который пугал своей жестокостью весь посёлок

Под подозрение в злодеянии сразу попал 13-летний сосед, которого девочка знала с младенчества. Подросток был известен своей жестокостью. По словам местных жителей и рассказам в соцсетях, он избивал других детей в школе и на улице, убивал щенков, а у его 15-летней сестры после нападения брата-садиста обнаружили трещину ключицы.

Мама погибшей рассказала, что в роковой день дочка играла со своей подругой, когда к ним присоединился подросток. Вскоре малышка прибежала домой, рассказав, что сосед её обижает. При этом родители были против, чтобы парень проводил время с маленькими девочками, и даже жаловались его матери и отцу.

Вчера она прибежала и говорит: "Мама, меня сосед обижает". [...] Сказала, что он толкал её и выбросил обруч в виде рожек. Я сказала не трогать его и просто уйти и пообещала поговорить с его мамой, когда та придёт Мама погибшей

Вечером девочка снова пошла к приятельнице, но так с ней и не встретилась. "Она долго не возвращалась. А потом пришла подружка и спрашивает: "А [...] будет гулять?" Я говорю: "Она же к тебе пошла", — поделилась мама погибшей. Оказалось, что малышка ушла с подростком и больше её не видели. Сам парень заявил, что не встречал девочку, но потом признался, что они расстались в определённом месте, пишет kh.vgorode.ua.