Роскомнадзор заблокировал "Открытые медиа" и "МБХ Медиа"
Это решение, исходя из данных сервиса проверки доступа к сайтам на портале РКН, принято по требованию Генпрокуратуры РФ.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Роскомнадзор заблокировал издание "Открытые медиа" и сайт "МБХ Медиа" — проекты бизнесмена Михаила Ходорковского.
Доступ к сайтам изданий ограничен на основании статьи 15.3 федерального закона об информации, информационных технологиях и о защите информации, которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
По данным сервиса РКН, решение принято Генпрокуратурой РФ 3 августа.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Gulagu.net. Доступ к ресурсу ограничен на основании статьи 15.4 "Порядок ограничения доступа к информационному ресурсу организатора распространения информации в сети Интернет" Федерального закона "Об информации". Решение об ограничении доступа принято 16 июня Мосгорсудом.
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