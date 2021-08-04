Роскомнадзор заблокировал "Открытые медиа" и "МБХ Медиа"

Доступ к сайтам изданий ограничен на основании статьи 15.3 федерального закона об информации, информационных технологиях и о защите информации, которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.