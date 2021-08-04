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Роскомнадзор заблокировал "Открытые медиа" и "МБХ Медиа"

Это решение, исходя из данных сервиса проверки доступа к сайтам на портале РКН, принято по требованию Генпрокуратуры РФ.

4 августа, 19:38
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Роскомнадзор заблокировал издание "Открытые медиа" и сайт "МБХ Медиа" — проекты бизнесмена Михаила Ходорковского.

Доступ к сайтам изданий ограничен на основании статьи 15.3 федерального закона об информации, информационных технологиях и о защите информации, которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

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Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-галерее DeviantArt

По данным сервиса РКН, решение принято Генпрокуратурой РФ 3 августа.

Генпрокуратура признала "нежелательной организацией" издание "Проект"

Генпрокуратура признала "нежелательной организацией" издание "Проект"

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Gulagu.net. Доступ к ресурсу ограничен на основании статьи 15.4 "Порядок ограничения доступа к информационному ресурсу организатора распространения информации в сети Интернет" Федерального закона "Об информации". Решение об ограничении доступа принято 16 июня Мосгорсудом.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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