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Зампреду "Яблока" Вишневскому отказали в регистрации на выборы в Заксобрание Петербурга

За отказ проголосовали девять членов территориальной избирательной комиссии, против — четыре.

4 августа, 19:24
<p>Борис Вишневский. Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Борис Вишневский. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Территориальная избирательная комиссия № 30 Санкт-Петербурга отказала зампредседателя партии "Яблоко" Борису Вишневскому в регистрации кандидатом в депутаты заксобрания седьмого созыва по одномандатному округу № 2. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

"За отказ проголосовали девять членов комиссии, против — четыре", — говорится в сообщении.

Отказ обоснован предоставлением неверно оформленных документов о решении съезда о выдвижении Вишневского, а также о согласовании его кандидатуры с федеральным политкомитетом партии.

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Вишневский был кандидатом на выборах в заксобрание по региональному списку партии "Яблоко", который Санкт-Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала 30 июля. Помимо этого, он является кандидатом на выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 216, пакет документов для выдвижения был зарегистрирован 2 августа.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности — девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России ранее показал логотип и слоган предстоящего голосования.

Ранее сообщалось, что ЦИК РФ менее чем за сутки приняла свыше 16 тысяч заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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