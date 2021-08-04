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Регион
Опубликовано 4 августа 2021, 19:24

Зампреду "Яблока" Вишневскому отказали в регистрации на выборы в Заксобрание Петербурга

Борис Вишневский. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Борис Вишневский. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

За отказ проголосовали девять членов территориальной избирательной комиссии, против — четыре.

Территориальная избирательная комиссия № 30 Санкт-Петербурга отказала зампредседателя партии "Яблоко" Борису Вишневскому в регистрации кандидатом в депутаты заксобрания седьмого созыва по одномандатному округу № 2. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

"За отказ проголосовали девять членов комиссии, против — четыре", — говорится в сообщении.

Отказ обоснован предоставлением неверно оформленных документов о решении съезда о выдвижении Вишневского, а также о согласовании его кандидатуры с федеральным политкомитетом партии.

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Вишневский был кандидатом на выборах в заксобрание по региональному списку партии "Яблоко", который Санкт-Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала 30 июля. Помимо этого, он является кандидатом на выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 216, пакет документов для выдвижения был зарегистрирован 2 августа.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности — девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России ранее показал логотип и слоган предстоящего голосования.

Ранее сообщалось, что ЦИК РФ менее чем за сутки приняла свыше 16 тысяч заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах.

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Никита Никонов
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