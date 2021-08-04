В РФПИ заявили о безопасности комбинации "Спутника лайт" с другими вакцинами
По словам гендиректора фонда Кирилла Дмитриева, этот подход — самый перспективный для борьбы с пандемией, в том числе с возникающими по всему миру новыми штаммами.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
"Спутник лайт" показывает высокие показатели безопасности в сочетании с другими вакцинами от коронавируса — AstraZeneca, Moderna и Sinopharm. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на исследование, проведённое в Аргентине.
"Данные, полученные Министерством здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, демонстрируют, что комбинированное применение препарата "Спутник лайт" с другими вакцинами и вакцинация двумя инъекциями только "Спутником лайт" являются безопасными, отсутствуют серьёзные побочные явления, связанные с вакцинацией", — говорится в сообщении фонда.
Уточняется, что безопасными признаны все комбинации, использованные в ходе исследования, в котором принимал участие 121 доброволец.
РФПИ первым в мире предложил другим производителям партнёрство для проведения совместных исследований комбинированного применения вакцин, подчеркнул гендиректор фонда Кирилл Дмитриев. По его словам, этот подход — самый перспективный для борьбы с пандемией, в том числе с возникающими по всему миру новыми штаммами.
Ранее Минздрав РФ одобрил исследование комбинации вакцин от коронавируса "Спутник лайт" и британо-шведской AstraZeneca. Разрешение выдано 26 июля, срок истекает 2 марта 2022 года. Предполагается, что в исследовании будут задействованы 150 человек и пять медицинских организаций. Эксперты уже объяснили, что комбинирование вакцин от коронавируса позволит укрепить их эффективность и продлить время действия.
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