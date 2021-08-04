Онищенко оценил идею использования чёрного тмина для лечения ковида

В теории растение Nigella sativa (чернушка посевная, или чёрный тмин) можно будет использовать для лечения коронавируса, но необходимо провести ряд испытаний. Об этом в разговоре с RT заявил депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Однако прежде, чем стать лекарственной формой, растению необходимо пройти ряд испытаний — как доклинических, так и клинических. В частности, нужно будет определить дозировку и эффективность объекта изучения.

"Как вы понимаете, у любого лекарства есть доза. Все лекарства, как правило, — это отравляющие вещества, и только в определённых дозировках они обладают лекарственными свойствами, а так они могут оказаться сильнодействующим ядом или просто действовать с противоположной эффективностью. В данном случае речь о гипотезе или даже предварительных данных", — объяснил Онищенко.