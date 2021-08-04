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Онищенко оценил идею использования чёрного тмина для лечения ковида

Перспективы у этого есть, но однозначные выводы по этому вопросу делать пока рано.

4 августа, 18:30
<p>Фото © ТАСС / <a href="https://www.publicdomainpictures.net/ru/view-image.php?image=206211&picture=-" target="_blank" rel="noopener noreferrer">publicdomainpictures.net</a></p>

Фото © ТАСС / publicdomainpictures.net

В теории растение Nigella sativa (чернушка посевная, или чёрный тмин) можно будет использовать для лечения коронавируса, но необходимо провести ряд испытаний. Об этом в разговоре с RT заявил депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Однако прежде, чем стать лекарственной формой, растению необходимо пройти ряд испытаний — как доклинических, так и клинических. В частности, нужно будет определить дозировку и эффективность объекта изучения.

"Как вы понимаете, у любого лекарства есть доза. Все лекарства, как правило, — это отравляющие вещества, и только в определённых дозировках они обладают лекарственными свойствами, а так они могут оказаться сильнодействующим ядом или просто действовать с противоположной эффективностью. В данном случае речь о гипотезе или даже предварительных данных", — объяснил Онищенко.

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Напомним, ранее австралийские учёные заявили, что цветковое растение чернушка посевная, которое произрастает в Северной Африке и Западной Азии, может быть использовано в качестве средства против коронавируса. Исследования подтвердили, что её активный ингредиент (тимохинон) может связываться с S-белком SARS-CoV-2 и не давать вирусу вызывать лёгочную инфекцию.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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