Онищенко оценил идею использования чёрного тмина для лечения ковида
Перспективы у этого есть, но однозначные выводы по этому вопросу делать пока рано.
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В теории растение Nigella sativa (чернушка посевная, или чёрный тмин) можно будет использовать для лечения коронавируса, но необходимо провести ряд испытаний. Об этом в разговоре с RT заявил депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Однако прежде, чем стать лекарственной формой, растению необходимо пройти ряд испытаний — как доклинических, так и клинических. В частности, нужно будет определить дозировку и эффективность объекта изучения.
"Как вы понимаете, у любого лекарства есть доза. Все лекарства, как правило, — это отравляющие вещества, и только в определённых дозировках они обладают лекарственными свойствами, а так они могут оказаться сильнодействующим ядом или просто действовать с противоположной эффективностью. В данном случае речь о гипотезе или даже предварительных данных", — объяснил Онищенко.
Напомним, ранее австралийские учёные заявили, что цветковое растение чернушка посевная, которое произрастает в Северной Африке и Западной Азии, может быть использовано в качестве средства против коронавируса. Исследования подтвердили, что её активный ингредиент (тимохинон) может связываться с S-белком SARS-CoV-2 и не давать вирусу вызывать лёгочную инфекцию.
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