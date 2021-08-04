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Травник оценил свойства "чудодейственной" приправы-сорняка от ковида

По его словам, в России дачники выращивают эту чернушку посевную на приусадебных участках как декоративный цветок.

4 августа, 14:22
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Растение Nigella sativa (чернушка посевная, или чёрный тмин), которое может быть использовано в качестве лечебного средства против коронавируса, растёт и в России. Об этом сообщил профессиональный травник и фитотерапевт Дмитрий Юровский.

"Многие дачники выращивают эту чернушку посевную на приусадебных участках как декоративный цветок, она довольно необычно выглядит. Чёрный тмин — это и есть чернушка. Из её семян добывают целебное растительное масло, которое борется с атеросклерозом, помогает при сердечно-сосудистой недостаточности", рассказал он в интервью радио Sputnik.

По словам травника, семена тмина используют как пряность для приготовления разных блюд, в том числе кондитерских изделий и хлеба. Чернушка полезна и в качестве лекарственного растения. Она обладает мочегонным эффектом и помогает лечить воспаление поджелудочной железы.

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"Для назначения любого растения требуется, как правило, помощь специалиста. Однако чернушка посевная довольно безвредна, к тому же она укрепляет иммунитет. Недавно было обнаружено, что полынь тоже влияет на CoViD-19. Вот это растение мы рекомендовать не можем, потому что оно довольно сильнодействующее и есть опасность передозировки", — предупредил Юровский.

Фитотерапевт добавил, что для использования тмина в питании особых противопоказаний нет, однако он предупредил россиян, что лекарственные растения нужно употреблять с осторожностью и лучше предварительно консультироваться со специалистом.

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Напомним, ранее австралийские учёные заявили, что цветковое растение чернушка посевная, которое произрастает в Северной Африке и Западной Азии, может быть использовано в качестве средства против коронавируса. Исследования подтвердили, что её активный ингредиент (тимохинон) может связываться с S-белком SARS-CoV-2 и не давать вирусу вызывать лёгочную инфекцию.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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