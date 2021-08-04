Курившая в бизнес-классе москвичка: Я достала сигарету, потому что её запах снимает боль
Женщина заявила, что даже не прикуривала табачное изделие, и призвала пассажиров рейса извиниться перед ней из-за возникшего скандала.
Курившая в бизнес-классе москвичка: Я достала сигарету, потому что её запах снимает боль
Видео © LIFE
52-летняя владелица турфирмы Ирина Таммируусу, которая закурила на борту рейса Бодрум – Москва, заявила, что достала сигарету в качестве обезболивающего средства после травмы ноги. Женщина утверждает, что слабо помнит происходящее на рейсе, но ей кажется, что она даже не прикурила.
"Я не помню, чтобы я закурила. Я курю сигареты не так активно. Я могла взять сигарету, потому что запах сигареты снимает боль, я не помню, чтобы я прикуривала", — заявила она журналистам.
По словам Ирины, никакой вины перед пассажирами рейса за произошедший инцидент она не чувствует и даже больше того — считает, что сама достойна извинений из-за того, что её исподтишка снимали на телефон.
"Есть человеческие поступки, а есть звериные. Сидеть хихикать над женщиной, которая на костылях прискакала, и делать фото — вот она, этика XXI века", — заключила она.
Ранее в Сети появилось видео с рейса Бодрум – Москва. На кадрах женщина, летящая бизнес-классом, достаёт сигарету и закуривает прямо в салоне воздушного судна, несмотря на то что это строго запрещено. Москвичку задержали, после чего она пожаловалась на нападение "сумасшедшего доктора" прямо в отделении полиции. Нарушительница утверждает, что ей угрожали расправой, пытались вколоть неизвестное вещество, а стюард, по её словам, подсыпал ей что-то в вино.
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