Курившая в бизнес-классе москвичка заявила о нападении "сумасшедшего доктора" в полиции
В разговоре с Лайфом женщина сказала, что видео из самолёта она не смотрела, но точно на борту не курила.
Пассажирка "Аэрофлота" рассказала о скандале. Видео © LIFE
52-летняя пассажирка бизнес-класса Ирина Таммируусу, которая закурила на борту рейса Бодрум – Москва, пожаловалась на нападение врача со шприцем в отделе полиции. Женщина является гендиректором одной из московских турфирм.
В разговоре с Лайфом она заверила, что просто достала сигарету, но не скурила её.
Таммируусу говорит, что её избили в полиции. По словам собеседницы Лайфа, у неё сломана нога и её мучают боли. Женщина намерена снять побои. Ирину также возмутило, что её скрутили на глазах у друзей, которых к ней не подпустили.
"Мне хотели ещё вколоть что-то, на меня напал там сумасшедший доктор, которого они пригласили. Пришёл с коробочкой и сказал: "Я тебе сейчас вколю, что ты просто не вспомнишь, как тебя зовут, и проснёшься в сумасшедшем доме", — утверждает Ирина.
В отношении гендиректора турфирмы составлен административный протокол за мелкое хулиганство.
Ранее в Сети появилось видео с рейса Бодрум – Москва. На кадрах женщина, летящая бизнес-классом, достаёт сигарету и закуривает прямо в салоне воздушного судна, несмотря на то что это строго запрещено. Один из пассажиров снял нарушительницу на камеру и опубликовал видео в соцсетях.
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