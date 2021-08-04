Курившая в бизнес-классе москвичка заявила о нападении "сумасшедшего доктора" в полиции

52-летняя пассажирка бизнес-класса Ирина Таммируусу, которая закурила на борту рейса Бодрум – Москва, пожаловалась на нападение врача со шприцем в отделе полиции. Женщина является гендиректором одной из московских турфирм.

В разговоре с Лайфом она заверила, что просто достала сигарету, но не скурила её.