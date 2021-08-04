Штаб-квартира "Газпрома" официально переехала из Москвы в Петербург

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы утвердила в Едином реестре юридических лиц изменения в адресе ПАО "Газпром". Теперь головной офис компании будет располагаться в "Лахта-центре".

Процедура государственной регистрации изменений в устав ПАО "Газпром" была завершена 4 августа. В числе изменений — смена места нахождения головной компании, которая до этого была зарегистрирована на улице Намёткина в Москве. Новый адрес штаб-квартиры — г. Санкт-Петербург, пр-т Лахтинский, д. 2, к. 3, стр. 1 (МФК "Лахта-центр").

Отмечается, что переезд головной компании из Москвы в Петербург был одобрен советом акционеров ещё 25 июня 2021 года. На тот момент большая часть подразделений "Газпрома" уже находилась в Петербурге, однако официальной регистрации они до этого момента не получали.