Штаб-квартира "Газпрома" официально переехала из Москвы в Петербург
До этого компания со всеми своими подразделениями располагалась в Москве, идею сменить прописку компании согласовали с акционерами.
Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы утвердила в Едином реестре юридических лиц изменения в адресе ПАО "Газпром". Теперь головной офис компании будет располагаться в "Лахта-центре".
Процедура государственной регистрации изменений в устав ПАО "Газпром" была завершена 4 августа. В числе изменений — смена места нахождения головной компании, которая до этого была зарегистрирована на улице Намёткина в Москве. Новый адрес штаб-квартиры — г. Санкт-Петербург, пр-т Лахтинский, д. 2, к. 3, стр. 1 (МФК "Лахта-центр").
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Отмечается, что переезд головной компании из Москвы в Петербург был одобрен советом акционеров ещё 25 июня 2021 года. На тот момент большая часть подразделений "Газпрома" уже находилась в Петербурге, однако официальной регистрации они до этого момента не получали.
Ранее в Петербурге представили архитектурную концепцию небоскрёба "Лахта-центр – 2". Высота нового здания составит 703 метра. Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер отметил, что такая высота башни очень символична. Небоскрёб будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 метров).
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