Парень, накачавший 15-летнюю москвичку наркотиками в парке, оказался закладчиком

15-летняя московская школьница, которая накануне выдумала историю о нападении неизвестного со шприцем, в тот злополучный день попробовала сразу несколько запрещённых препаратов. А случайный знакомый, который всем этим её "угостил", сам оказался закладчиком. Об этом Лайфу рассказал источник.

Девочка рассказала следователям, что познакомилась с молодым человеком на прогулке, когда стрельнула у него сигарету. Школьница также заметила, что парень засунул в свой кроссовок какой-то пакетик. Между ними завязалась беседа, вместе они дошли до ближайшего магазина. По пути новый знакомый признался, что он закладчик, и предложил девочке "конфетку", которая якобы улучшает самочувствие после употребления наркотиков. Школьница согласилась.

Когда они пришли в парк, новый знакомый достал другие "угощения". Он предложил девочке покурить некое вещество, она снова не отказалась. После этого, по её словам, сознание помутилось и она прилегла на землю, а парень отошёл. Вернулся он уже с предложением "сделать укол", чтобы ей стало легче, девочка опять согласилась. Тогда, по её версии, и появился тот самый шприц, а после укола ей стало плохо.