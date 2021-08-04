Аналитик оценил возможность использования "Северного потока – 2" для "наказания" Украины

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в беседе с Лайфом прокомментировал статью издания National Interest о том, что после запуска "Северного потока – 2" Россия не упустит возможности "наказать" Украину, ограничивая транзит газа. По мнению собеседника Лайфа, политическая повестка за последнее время серьёзно сместилась, поэтому газотранспортная система в качестве "наказания" может быть использована иначе.

"Самым важным качеством ГТС является не труба, а подземные хранилища газа, которые находятся в западной части Украины. Именно накопление газа под зимний сезон является важнейшим инструментом влияния на европейскую повестку, потому что без этого газа Европа может оказаться под серьёзным давлением", — пояснил он.

Абзалов подчёркивает, что Украина — это экономически важная позиция для ЕС, а все политические обязательства перед ней перестанут быть актуальными уже осенью этого года: ключевые "гаранты" украинской стабильности один за другим покидают свои посты и последней станет Ангела Меркель.

"Все, кто брал обязательства, — Порошенко, Олланд, Меркель, в какой-то степени Обама, — их уже нет в политическом поле. Без энергетического рычага оказывать серьёзное воздействие будет сложно, поэтому видится крайне маловероятным, что возможности Украины серьёзно расширятся", — заключил он.