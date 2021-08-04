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Аналитик оценил возможность использования "Северного потока – 2" для "наказания" Украины

Как пояснил Лайфу Дмитрий Абзалов, здесь нельзя упускать внешнеполитический контекст: европейские "гаранты" украинской стабильности один за другим покидают свои посты, последней станет Ангела Меркель.

4 августа, 10:53

Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в беседе с Лайфом прокомментировал статью издания National Interest о том, что после запуска "Северного потока – 2" Россия не упустит возможности "наказать" Украину, ограничивая транзит газа. По мнению собеседника Лайфа, политическая повестка за последнее время серьёзно сместилась, поэтому газотранспортная система в качестве "наказания" может быть использована иначе.

"Самым важным качеством ГТС является не труба, а подземные хранилища газа, которые находятся в западной части Украины. Именно накопление газа под зимний сезон является важнейшим инструментом влияния на европейскую повестку, потому что без этого газа Европа может оказаться под серьёзным давлением", — пояснил он.

Абзалов подчёркивает, что Украина — это экономически важная позиция для ЕС, а все политические обязательства перед ней перестанут быть актуальными уже осенью этого года: ключевые "гаранты" украинской стабильности один за другим покидают свои посты и последней станет Ангела Меркель.

"Все, кто брал обязательства, — Порошенко, Олланд, Меркель, в какой-то степени Обама, — их уже нет в политическом поле. Без энергетического рычага оказывать серьёзное воздействие будет сложно, поэтому видится крайне маловероятным, что возможности Украины серьёзно расширятся", — заключил он.

National Interest рассказал о "наказании" для Украины после запуска "Северного потока – 2"

National Interest рассказал о "наказании" для Украины после запуска "Северного потока – 2"

Ранее СМИ узнали о нежелании ФРГ отказываться от "Северного потока – 2" вне зависимости от позиции США.

Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%.

Авторы
Юлия Исупова
Юлия Исупова
Марина Калегина
Марина Калегина

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