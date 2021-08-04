Врачи назвали условия передачи антител к коронавирусу от матери к ребёнку

Новорождённый может получить защиту от коронавируса через молоко матери, так как при кормлении грудью женщина передаёт ребёнку антитела от всех инфекций, которыми она болела и от которых была привита. Об этом сообщила главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина.

"Если мама привилась от коронавируса, ребёнку перепадут антитела. Уже есть работы о том, что ковидные антитела передаются с молоком матери. То есть не только во время внутриутробного развития. Эти вещи природа задумала, чтобы сохранить детей, чтобы они успели вырасти", — сказала специалист в беседе с URA.ru.

При этом она отметила, что от матери ребёнку передаются все антитела против инфекций только в том случае, если он был доношенным. Полная иммунная защита также может не сформироваться, если до года малыша не кормили естественным путём, добавила педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова. По её словам, в последнее время появились случаи заражения новорождённых ковидом, чтобы этого не случилось, мамы должны помнить о важности формирования у ребёнка нормального иммунитета.

"Все иммуноглобулины, которые для этого необходимы, содержатся в молоке матери. А у вакцинированной есть вероятность того, что она передаст антитела, связанные с ковидом", — сказала Добрецова.