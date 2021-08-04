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"Не сдохну?": Туристов шокировала вонь и "каша" из гнилых водорослей на элитном пляже в Анапе

Воды у берега не видно, лишь густой слой морской травы. При этом, по словам отдыхающих, такое "удовольствие" стоит 30 тысяч рублей в день.

4 августа, 11:07

Отдыхающих в Анапе шокировало состояние пляжей. Видео © TikTok / yuraoz

Отдыхающих в Анапе и местных жителей шокировало состояние местных пляжей, которые оказались сплошь покрыты водорослями и грязью. Не увидели они и пенящихся волн, потому что вода вдоль берега тоже оказалась полностью покрыта густым слоем морской травы, от которой стоит невыносимый смрад.

"Элитный пляж, пять звёзд. Подписчики говорят, что платят (за отдых. — Прим. Лайфа) 30 тысяч в день. Потом скажут, что убирают это всё, но ни одной машины рабочей я не вижу здесь, поэтому возмущению нет предела. Ещё бы передать вам аромат в ваши города", — рассказал фотограф Юрий Озаровский у себя в "Тиктоке" и ногами показал "грязную кашу" из водорослей, в шутку спросив, "не сдохнет ли он" после такого.

Чёрное море позеленело из-за цветения водорослей, но отдыхающих это не смутило

Чёрное море позеленело из-за цветения водорослей, но отдыхающих это не смутило

А ранее Лайф рассказывал, как на побережье Авачинского залива на Камчатке выбросило тысячи мёртвых морских животных. Учёные заявили, что 95% обитателей морского дна погибли. В то же время на здоровье пожаловались местные сёрферы, которые отдыхали на Халактырском пляже. Назывались две возможные версии случившегося. За актуальной ситуацией на Камчатке можно следить в онлайне Лайфа.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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