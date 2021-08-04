Отдыхающих в Анапе и местных жителей шокировало состояние местных пляжей, которые оказались сплошь покрыты водорослями и грязью. Не увидели они и пенящихся волн, потому что вода вдоль берега тоже оказалась полностью покрыта густым слоем морской травы, от которой стоит невыносимый смрад.

"Элитный пляж, пять звёзд. Подписчики говорят, что платят (за отдых. — Прим. Лайфа) 30 тысяч в день. Потом скажут, что убирают это всё, но ни одной машины рабочей я не вижу здесь, поэтому возмущению нет предела. Ещё бы передать вам аромат в ваши города", — рассказал фотограф Юрий Озаровский у себя в "Тиктоке" и ногами показал "грязную кашу" из водорослей, в шутку спросив, "не сдохнет ли он" после такого.