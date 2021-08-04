Сообщается, что он попытался ударить незнакомого мальчика, но тому удалось убежать. Родственники ребёнка пытались выяснить личность нападавшего по записям с камер видеонаблюдения и узнали, что он ранее избил детей своей сожительницы. На кадрах видно, что злоумышленник оттаскал маленькую девочку за волосы и с силой несколько раз бил о стену.