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Таскал за волосы и кидал об стену: Россиянин избил детей любовницы и напал на чужого ребёнка

Мужчина попытался нанести увечья незнакомому мальчику, но тому удалось убежать.

4 августа, 11:18

Фото © LIFE

В Уфе мужчина за один день жестоко избил нескольких детей. Видео © LIFE

В Уфе неадекватный мужчина напал и избил нескольких детей. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что он попытался ударить незнакомого мальчика, но тому удалось убежать. Родственники ребёнка пытались выяснить личность нападавшего по записям с камер видеонаблюдения и узнали, что он ранее избил детей своей сожительницы. На кадрах видно, что злоумышленник оттаскал маленькую девочку за волосы и с силой несколько раз бил о стену.

В полицию было направлено заявление по данному факту. Следователи проведут проверку и дадут правовую оценку случившемуся.

Наповал одним ударом: Появилось видео избиения танцора певицы Нади Дорофеевой украинским военным

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Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по факту избиения семилетнего сына российского певца Стаса Пьехи.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Антон Громов
Антон Громов

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