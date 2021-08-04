Таскал за волосы и кидал об стену: Россиянин избил детей любовницы и напал на чужого ребёнка
Мужчина попытался нанести увечья незнакомому мальчику, но тому удалось убежать.
Фото © LIFE
В Уфе мужчина за один день жестоко избил нескольких детей. Видео © LIFE
В Уфе неадекватный мужчина напал и избил нескольких детей. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что он попытался ударить незнакомого мальчика, но тому удалось убежать. Родственники ребёнка пытались выяснить личность нападавшего по записям с камер видеонаблюдения и узнали, что он ранее избил детей своей сожительницы. На кадрах видно, что злоумышленник оттаскал маленькую девочку за волосы и с силой несколько раз бил о стену.
В полицию было направлено заявление по данному факту. Следователи проведут проверку и дадут правовую оценку случившемуся.
Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по факту избиения семилетнего сына российского певца Стаса Пьехи.
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