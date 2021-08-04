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Пенсионер из Дагестана за два часа смог похудеть почти на 6 килограммов

Айгубов является ветераном дагестанского спорта и призёром чемпионатов РФ, Европы и мира по разным видам единоборств. Однако его основным родом деятельности является стоматология.

4 августа, 14:04
<p> Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CGVqamiBaZM/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bagama1954</a></p>

Фото © Instagram / bagama1954

67-летний уроженец Акушинского района Дагестана Багама Айгубов пробежал двухчасовой марафон, сбросив 5,8 килограмма, и тем самым установил мировой рекорд. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Минспорта Дагестанской Республики.

"Айгубов установил рекорд России и мира по сгонке веса. За отведённые ему два часа он согнал 5,8 килограмма, совершая пробежку по стадиону", — говорится в сообщении ведомства.

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Айгубов уже устанавливал рекорд в сентябре 2020 года, когда в течение пятичасовой пробежки скинул более девяти килограммов. За это ему вручили сертификат Книги рекордов Гиннесса.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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