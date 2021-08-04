Пенсионер из Дагестана за два часа смог похудеть почти на 6 килограммов

Айгубов является ветераном дагестанского спорта и призёром чемпионатов РФ, Европы и мира по разным видам единоборств. Однако его основным родом деятельности является стоматология.

67-летний уроженец Акушинского района Дагестана Багама Айгубов пробежал двухчасовой марафон, сбросив 5,8 килограмма, и тем самым установил мировой рекорд. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Минспорта Дагестанской Республики.

"Айгубов установил рекорд России и мира по сгонке веса. За отведённые ему два часа он согнал 5,8 килограмма, совершая пробежку по стадиону", — говорится в сообщении ведомства.