Ан-12 экстренно приземлился в Перми из-за отказа двигателя

Самолёт Ан-12, летевший из Иванова в Нижневартовск, произвёл незапланированную посадку в аэропорту Перми из-за отказа двигателя. На борту находилось восемь членов экипажа, никто из них не пострадал. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, командиром воздушного судна принято решение о посадке в связи с отказом первого двигателя. Посадка самолёта прошла в штатном режиме, после чего объявлен отбой тревоги", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что самолёт принадлежит Сибирскому научно-исследовательскому институту авиации имени С.А. Чаплыгина.

По факту аварийной посадки проводят проверку Пермская транспортная прокуратура и следователи.