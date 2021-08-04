Ан-12 экстренно приземлился в Перми из-за отказа двигателя
Воздушное судно принадлежит Сибирскому научно-исследовательскому институту авиации имени С.А. Чаплыгина.
Фото © Wikipedia
Самолёт Ан-12, летевший из Иванова в Нижневартовск, произвёл незапланированную посадку в аэропорту Перми из-за отказа двигателя. На борту находилось восемь членов экипажа, никто из них не пострадал. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, командиром воздушного судна принято решение о посадке в связи с отказом первого двигателя. Посадка самолёта прошла в штатном режиме, после чего объявлен отбой тревоги", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что самолёт принадлежит Сибирскому научно-исследовательскому институту авиации имени С.А. Чаплыгина.
По факту аварийной посадки проводят проверку Пермская транспортная прокуратура и следователи.
А ранее в Амурской области жёсткую посадку прямо у трассы совершил легкомоторный самолёт, причём пилота на месте не оказалось — скорее всего, он сбежал. Зато у воздушного судна спасатели нашли неизвестных, которые снимали крылья.
Комментариев: 0