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Ан-12 экстренно приземлился в Перми из-за отказа двигателя

Воздушное судно принадлежит Сибирскому научно-исследовательскому институту авиации имени С.А. Чаплыгина.

4 августа, 13:45
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-12" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Самолёт Ан-12, летевший из Иванова в Нижневартовск, произвёл незапланированную посадку в аэропорту Перми из-за отказа двигателя. На борту находилось восемь членов экипажа, никто из них не пострадал. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, командиром воздушного судна принято решение о посадке в связи с отказом первого двигателя. Посадка самолёта прошла в штатном режиме, после чего объявлен отбой тревоги", говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что самолёт принадлежит Сибирскому научно-исследовательскому институту авиации имени С.А. Чаплыгина.

По факту аварийной посадки проводят проверку Пермская транспортная прокуратура и следователи.

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А ранее в Амурской области жёсткую посадку прямо у трассы совершил легкомоторный самолёт, причём пилота на месте не оказалось — скорее всего, он сбежал. Зато у воздушного судна спасатели нашли неизвестных, которые снимали крылья.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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