Загадочно пропавшего в Стамбуле россиянина заметили на Принцевых островах
Местная полиция изучает записи с камер наблюдения. В поисках помогают консульство РФ и команда телеканала FOX TV.
Фото © Телеканал "360"
Загадочно пропавшего россиянина возможно нашли на турецком острове. Видео © Телеканал "360"
Человека, похожего на студента Макара Рагина, который ранее пропал в Турции, видели на торговой площади одного из Принцевых островов — Бююкада. Об этом отец юноши Фёдор рассказал телеканалу "360".
По словам мужчины, с ним связался местный житель по имени Владимир, который увидел на торговой площади около отеля Splendid человека, похожего на Макара. Он не выглядел как турист или местный житель. Родители уже связали очевидцев со следователем.
"Они внимательно следили за новостями, за поисковой кампанией, даже искали постеры о розыске, поэтому они были в курсе. С их слов, он выглядел не похожим ни на местного жителя, ни на туриста, стоял с отсутствующим взглядом возле стенда с очками и кепками. Пока не понятно, Макар это или нет. Мы связали их с нашим следователем. Полиция сейчас осматривает камеры на этой площади", — отметил Фёдор Рагин.
В Турцию для поисков прилетел дедушка Макара. Семье помогают консульство РФ, полиция республики и команда телеканала FOX TV.
Напомним, в Стамбуле уже несколько дней ищут пропавшего 20-летнего россиянина Макара Рагина из Санкт-Петербурга. Молодой человек последнее время жил в Вильнюсе, где учился на третьем курсе факультета информатики Польско-японской академии компьютерных наук. В Турцию он поехал на отдых, прибыл на курорт в ночь с 15 на 16 июля. А 28 июля, в день перед вылетом, Макар не вернулся в гостиницу.
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