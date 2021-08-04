11 пострадавших и опытный водитель: Всё что известно о ДТП с автобусом на Боровском шоссе
По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением при попытке обогнать грузовик, что и привело к столкновению.
Одиннадцать человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика на 29-м км Боровского шоссе в Москве, двое из них — дети. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения. Среди пострадавших беременная женщина, а также мужчина, который находится в тяжёлом состоянии. Его эвакуировали с места ДТП вертолётом. В Депздраве отметили, что бригады центра медицины катастроф и скорой помощи, а также медицинский вертолёт прибыли на место в течение пяти-восьми минут.
"В результате ДТП пострадало 11 человек, включая двоих детей. Пять пострадавших в состоянии средней степени тяжести и двое пострадавших в тяжёлом состоянии доставлены в городские больницы", — уточнили в ведомстве.
По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением при попытке обогнать грузовик, что и привело к столкновению.
"По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением при перестроении", — сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
В столичном Департаменте транспорта назвали одной из причин столкновения то, что на месте происшествия не была должным образом обеспечена безопасность дорожных работ. Там отметили, что водитель автобуса имеет 30-летний стаж работы и прошёл медосмотр перед сменой.
"Водитель 750-го автобуса имеет 30-летний стаж работы. В парке Мосгортранса он работает уже 11 лет. Он прошёл медосмотр перед сменой. Режим труда и отдыха выполнен. Руководство Мосгортранса находится на месте аварии. Мы также проведём внутреннюю проверку случившегося. Всем пострадавшим Правительство Москвы окажет необходимую помощь", — дополнительно сообщили в департаменте.
Напомним, что автобус следовал по маршруту № 750 Внуково — Саларьево, в нём находилось, по разным данным, от 28 до 35 человек. После аварии движение по двум полосам шоссе в сторону центра оказалось перекрыто. Судя по кадрам с места аварии, у автобуса выбиты все стёкла, смята вся правая часть и вырваны двери. Полиция начала проверку по факту произошедшего.
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