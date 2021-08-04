Ситуация с изменением климата может изменить сферу сельского хозяйства. Например, политика учёта углеродного следа (совокупность всех выбросов парниковых газов, произведённых прямо и косвенно организацией, мероприятием или продуктом) в России и других странах в будущем может распространиться на животноводство, приняв форму налога на мясо. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в ходе интенсива "Архипелаг 2121".

"Нам казалось, что углеродный налог — это далеко. Нам ввели налог, и мы задумались... По мере того как температура [на планете] будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо", — цитирует Пескова ТАСС.

При этом он допустил, что изменения климата могут стать стимулом для развития новых технологий в сфере животноводства.