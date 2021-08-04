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Ради климата: Эксперт допустил введение налога на мясо в будущем

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков не исключил, что изменения климата вскоре коснутся и сферы животноводства.

4 августа, 12:49

Фото © Pixabay

Ситуация с изменением климата может изменить сферу сельского хозяйства. Например, политика учёта углеродного следа (совокупность всех выбросов парниковых газов, произведённых прямо и косвенно организацией, мероприятием или продуктом) в России и других странах в будущем может распространиться на животноводство, приняв форму налога на мясо. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в ходе интенсива "Архипелаг 2121".

"Нам казалось, что углеродный налог — это далеко. Нам ввели налог, и мы задумались... По мере того как температура [на планете] будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо", — цитирует Пескова ТАСС.

Экономист оценил размер углеродного налога ЕС, который предложено выплатить РФ

Экономист оценил размер углеродного налога ЕС, который предложено выплатить РФ

При этом он допустил, что изменения климата могут стать стимулом для развития новых технологий в сфере животноводства.

Напомним, предложенный Еврокомиссией так называемый углеродный налог для России может достичь размера в 1,1 миллиарда евро. Эти расходы лягут прежде всего на плечи поставщиков железа, стали, алюминия, удобрений. Такие данные привёл РБК на основе расчётов, выполненных по методике, подтверждённой в Минэкономразвития.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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