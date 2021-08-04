Названа главная опасность фальшивого сливочного масла
Вместо натуральных молочных жиров производители часто добавляют в такие продукты их аналоги на основе пальмового масла.
Фото © Pixabay
Регулярное употребление фальшивого сливочного масла может привести к различным заболеваниям. Об этом рассказал председатель общественной организации потребителей "Общественный контроль" Всеволод Вишневецкий в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Вишневецкий предупредил, что в состав вредного масла обычно входят заменители на основе тропических жиров, например пальмовое масло. Производители часто добавляют его в продукт вместо натуральных молочных жиров. По словам эксперта, частое употребление масла такого рода точно не несёт в себе никакой пользы.
"Если постоянно употреблять эту продукцию, на стенках сосудов откладываются холестериновые бляшки, что приводит к закупориванию сосудов и различным заболеваниям", — заявил специалист.
Вишневецкий добавил, что с точки зрения федерального законодательства употреблять продукты питания с ненадлежащей маркировкой опасно: такая пища должна быть изъята из оборота и уничтожена.
Ранее "Росконтроль" проверил лёгкие сыры на полках российских магазинов. В исследовании приняли участие товары брендов "Сваля", "Ровеньки", "Тысяча озёр", "Брест-Литовск", "Аланталь" и Fine life. У некоторых образцов выявили нарушения маркировки.
Комментариев: 0