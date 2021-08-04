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Украина запретила въезд заместителю погибшего в Киеве главы "Белорусского дома"

Тело руководителя данной организации нашли ранее в одном из парков города, полиция разбирается в причинах его гибели.

4 августа, 12:23

Фото © Телеграм-канал "Беларускі Дом ва Украіне (БДУ)"

Служба безопасности Украины (СБУ) на три года ограничила въезд в страну для заместителя главы "Белорусского дома на Украине" (помогает белорусам, живущим в Незалежной) Родиону Батулину. Как утверждают в самой организации, причину такого решения им так и не назвали.

Фото © Телеграм-канал "Беларускі Дом ва Украіне (БДУ)"

Фото © Телеграм-канал "Беларускі Дом ва Украіне (БДУ)"

"Вчера нашли убитым главу БДУ Виталия Шишова. Сегодня Родион, прервавший свою поездку за пределами Украины, не может въехать в страну. По словам пограничников, СБУ запретила въезд на три года", — говорится в телеграм-канале организации.

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Ранее Лайф писал, что Шишова, который накануне пропал в Киеве, нашли мёртвым в одном из парков города. Полиция завела уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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