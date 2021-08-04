Аксёнов потребовал увольнения главы крымского курорта из-за работающих по ночам ресторанов

Песчановское сельское поселение — популярный у туристов посёлок в Бахчисарайском районе Крыма. На всей территории региона сейчас действуют коронавирусные ограничения, которые ужесточили в июне. Так, под запретом массовые мероприятия, а кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой и с ограничением по времени, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.