Аксёнов потребовал увольнения главы крымского курорта из-за работающих по ночам ресторанов
В регионе действуют коронавирусные ограничения, в том числе запрет на массовые мероприятия и сокращение времени работы общепита.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Глава Крыма Сергей Аксёнов рекомендовал главе курортного поселения Песчаное уйти в отставку из-за превышения полномочий, которое привело к ослаблению коронавирусных ограничений.
Как пояснила глава администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова, руководитель поселения Ольга Твердова самовольно своим распоряжением разрешила кафе работать по ночам, что противоречит указу Аксёнова.
"Ситуация вышла за грань, глава сама принимает какие-то акты... Может не уходить (в отставку. — Прим. Лайфа), но тогда это будет сделано по следствию или по суду. Я гарантирую, что результат этот обеспечу", — заявил Аксёнов в ходе совещания.
Песчановское сельское поселение — популярный у туристов посёлок в Бахчисарайском районе Крыма. На всей территории региона сейчас действуют коронавирусные ограничения, которые ужесточили в июне. Так, под запретом массовые мероприятия, а кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой и с ограничением по времени, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.
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