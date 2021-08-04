Сбившая троих детей на зебре студентка разрыдалась в суде, но её оставили под арестом

В Москве оставили в СИЗО девушку, сбившую троих детей на зебре. Видео © LIFE

Валерия Башкирова, сбившая троих детей на пешеходном переходе на юге Москвы, признала свою вину и согласилась выплатить компенсации семьям погибших. Но суд постановил оставить её в СИЗО. Лайф присутствует на судебном заседании по апелляции на арест девушки.

Башкирова участвовала в заседании посредством видеосвязи из СИЗО. Сквозь слёзы она с трудом отвечала на вопросы судьи, полностью признав свою вину. Адвокат девушки предложил возможность внести залог и попросил избрать более мягкую меру — запрет определённых действий или домашний арест. Однако суд остался непреклонен. Обвиняемая останется в СИЗО.