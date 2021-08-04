Сбившая троих детей на зебре студентка разрыдалась в суде, но её оставили под арестом
Сквозь слёзы девушка с трудом отвечала на вопросы судьи. Она просила заменить меру пресечения на домашний арест.
Фото © LIFE
В Москве оставили в СИЗО девушку, сбившую троих детей на зебре. Видео © LIFE
Валерия Башкирова, сбившая троих детей на пешеходном переходе на юге Москвы, признала свою вину и согласилась выплатить компенсации семьям погибших. Но суд постановил оставить её в СИЗО. Лайф присутствует на судебном заседании по апелляции на арест девушки.
Башкирова участвовала в заседании посредством видеосвязи из СИЗО. Сквозь слёзы она с трудом отвечала на вопросы судьи, полностью признав свою вину. Адвокат девушки предложил возможность внести залог и попросил избрать более мягкую меру — запрет определённых действий или домашний арест. Однако суд остался непреклонен. Обвиняемая останется в СИЗО.
Напомним, резонансное ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была 18-летняя Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате аварии скончались пятилетний мальчик, а позже — ещё один ребёнок в возрасте трёх лет. Третья пострадавшая в аварии — четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, — получила ушибы и лёгкое сотрясение. По статье о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть двух лиц, студентке грозит до семи лет лишения свободы.
17 июля Никулинский суд Москвы поместил Башкирову под домашний арест на два месяца, однако 19 июля мера пресечения всё-таки была изменена. Студентку отправили в СИЗО.
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