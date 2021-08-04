Израиль артиллерийским огнём ответил Ливану на ракетный обстрел

Израильские военные ответили артиллерийским обстрелом на ракетный удар с территории Ливана. По данным ЦАХАЛ, накануне по ним были выпущены три ракеты, из которых только две пересекли границу страны. При этом сирены тревоги сработали в населённых пунктах на севере страны: Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай.