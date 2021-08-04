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Израиль артиллерийским огнём ответил Ливану на ракетный обстрел

Была применена тяжёлая артиллерия калибра 155 миллиметров, и несколько снарядов разорвались в одном из районов на юге страны.

4 августа, 12:03
<p>Фото © Официальный сайт ЦАХАЛ</p>

Фото © Официальный сайт ЦАХАЛ

Израильские военные ответили артиллерийским обстрелом на ракетный удар с территории Ливана. По данным ЦАХАЛ, накануне по ним были выпущены три ракеты, из которых только две пересекли границу страны. При этом сирены тревоги сработали в населённых пунктах на севере страны: Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай.

Как сообщает ливанское новостное агентство (NNA), Израиль применил тяжёлую артиллерию калибра 155 миллиметров. Несколько снарядов разорвались в районе Марджуюн на юге страны.

Израиль нанёс удары по объектам ХАМАС в Газе

Израиль нанёс удары по объектам ХАМАС в Газе

Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. С этого момента стороны начали регулярно наносить друг по другу взаимные ракетные удары.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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