Израиль артиллерийским огнём ответил Ливану на ракетный обстрел
Была применена тяжёлая артиллерия калибра 155 миллиметров, и несколько снарядов разорвались в одном из районов на юге страны.
Фото © Официальный сайт ЦАХАЛ
Израильские военные ответили артиллерийским обстрелом на ракетный удар с территории Ливана. По данным ЦАХАЛ, накануне по ним были выпущены три ракеты, из которых только две пересекли границу страны. При этом сирены тревоги сработали в населённых пунктах на севере страны: Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай.
Как сообщает ливанское новостное агентство (NNA), Израиль применил тяжёлую артиллерию калибра 155 миллиметров. Несколько снарядов разорвались в районе Марджуюн на юге страны.
Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. С этого момента стороны начали регулярно наносить друг по другу взаимные ракетные удары.
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