Гендиректор "Калашникова" ушёл с поста в связи с переходом на другую работу

Дмитрий Тарасов, ранее возглавлявший ГК "Калашников", покинул пост в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Это его решение, оно связано с переходом на другую работу", — заявил источник.

В пресс-службе "Ростеха" отметили, что в настоящее время и.о. гендиректора компании является Владимир Лепин. 10 августа пройдёт заседание совета директоров, на котором назначат нового главу группы компаний. Заявлено, что основной задачей "Калашникова" является усиление позиций на мировом рынке.

"["Калашников"] — сложный многопрофильный актив, который выходит на новый этап развития. Расширяются задачи, связанные с разработкой и выводом на рынок новых видов продукции как военного, так и гражданского назначения, наращиванием экспортных направлений и позиций на внешних рынках", — объяснили в "Ростехе".