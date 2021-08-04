НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Гендиректор "Калашникова" ушёл с поста в связи с переходом на другую работу

Новый глава будет назначен 10 августа в ходе заседания совета директоров.

4 августа, 11:46
<p>Фото © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY</p>

Фото © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Дмитрий Тарасов, ранее возглавлявший ГК "Калашников", покинул пост в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Это его решение, оно связано с переходом на другую работу", — заявил источник.

В пресс-службе "Ростеха" отметили, что в настоящее время и.о. гендиректора компании является Владимир Лепин. 10 августа пройдёт заседание совета директоров, на котором назначат нового главу группы компаний. Заявлено, что основной задачей "Калашникова" является усиление позиций на мировом рынке.

"["Калашников"] — сложный многопрофильный актив, который выходит на новый этап развития. Расширяются задачи, связанные с разработкой и выводом на рынок новых видов продукции как военного, так и гражданского назначения, наращиванием экспортных направлений и позиций на внешних рынках", — объяснили в "Ростехе".

В России начали создавать дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95

В России начали создавать дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95

Ранее стало известно, что в рамках МАКС-2021 были подписаны контрактные соглашения на общую сумму в 265 миллиардов рублей.

Не уступает F-35: Стало известно, какую авионику получит истребитель Checkmate

Не уступает F-35: Стало известно, какую авионику получит истребитель Checkmate

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Спойлер к большому релизу": Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний секретного российского оружия

26 мая, 12:57

Дмитрий Тарасов рассекретил имя будущего сына

2 августа, 08:11

Роскомнадзор выиграл суд по блокировке 12 видео на YouTube с призывами на митинги

сегодня в 11:41

Нарколог после скандала с курильщицей из бизнес-класса развеял популярный миф о сигаретах

сегодня в 16:45

Протасевич заявил о непричастности Тихановской к подготовке госпереворота в Белоруссии

сегодня в 16:36

Новости партнеров

Layer 1