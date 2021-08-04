Гендиректор "Калашникова" ушёл с поста в связи с переходом на другую работу
Новый глава будет назначен 10 августа в ходе заседания совета директоров.
Фото © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY
Дмитрий Тарасов, ранее возглавлявший ГК "Калашников", покинул пост в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Это его решение, оно связано с переходом на другую работу", — заявил источник.
В пресс-службе "Ростеха" отметили, что в настоящее время и.о. гендиректора компании является Владимир Лепин. 10 августа пройдёт заседание совета директоров, на котором назначат нового главу группы компаний. Заявлено, что основной задачей "Калашникова" является усиление позиций на мировом рынке.
"["Калашников"] — сложный многопрофильный актив, который выходит на новый этап развития. Расширяются задачи, связанные с разработкой и выводом на рынок новых видов продукции как военного, так и гражданского назначения, наращиванием экспортных направлений и позиций на внешних рынках", — объяснили в "Ростехе".
Ранее стало известно, что в рамках МАКС-2021 были подписаны контрактные соглашения на общую сумму в 265 миллиардов рублей.
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