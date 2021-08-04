Роскомнадзор выиграл суд по блокировке 12 видео на YouTube с призывами на митинги
Первая инстанция отклонила заявление американской компании, просившей признать требования надзорного ведомства незаконными.
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Арбитражный суд Москвы узаконил требования Роскомнадзора к корпорации Google по поводу ограничения доступа к 12 роликам на YouTube. Речь идёт о видео с призывами к гражданам, в том числе несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах.
Таким образом, суд отклонил заявление американской компании, просившей признать требования Роскомнадзора по блокировке роликов незаконными.
"В удовлетворении заявленных требований отказать", — цитирует решение судьи Евгении Вагановой РИА "Новости".
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Ранее в Роскомнадзоре заявили, что YouTube игнорирует требования об удалении фейков. В числе прочих там до сих пор опубликовано девять материалов, содержащих ложные сведения о коронавирусе. В отношении компании Google LLC, которая владеет сервисом, за 2021 год уже составлено 11 протоколов за игнорирование требований. На сегодняшний день суд выписал компании штраф на сумму шесть миллионов рублей.
А в июне Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с ролика о дискриминации "Спутника V" за рубежом. Подобные действия нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, отметили в ведомстве.
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