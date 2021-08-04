Роскомнадзор выиграл суд по блокировке 12 видео на YouTube с призывами на митинги

Арбитражный суд Москвы узаконил требования Роскомнадзора к корпорации Google по поводу ограничения доступа к 12 роликам на YouTube. Речь идёт о видео с призывами к гражданам, в том числе несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что YouTube игнорирует требования об удалении фейков. В числе прочих там до сих пор опубликовано девять материалов, содержащих ложные сведения о коронавирусе. В отношении компании Google LLC, которая владеет сервисом, за 2021 год уже составлено 11 протоколов за игнорирование требований. На сегодняшний день суд выписал компании штраф на сумму шесть миллионов рублей.