Белорусская оппозиционерка Колесникова станцевала в клетке перед началом суда

В Минском городском суде началось рассмотрение уголовных дел в отношении белорусских оппозиционеров Марии Колесниковой и Максима Знака. Видео, снятое перед началом заседания, которое проходит в закрытом режиме, опубликовали в телеграм-канале "Sputnik Ближнее Зарубежье".

На кадрах видно, как обвиняемые что-то обсуждают, находясь в клетке в зале, а потом Колесникова начинает танцевать. Отмечается, что к зданию суда пришли европейские дипломаты, а также отец девушки. Он рассказал, что подавал около пятнадцати прошений, чтобы встретиться с дочерью, но ему отказали.