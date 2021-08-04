Белорусская оппозиционерка Колесникова станцевала в клетке перед началом суда
Арестованная пребывает в приподнятом настроении духа, несмотря на то что ей может грозить до 12 лет лишения свободы.
Скриншот из видео © Instagram / kalesnikava
В Минском городском суде началось рассмотрение уголовных дел в отношении белорусских оппозиционеров Марии Колесниковой и Максима Знака. Видео, снятое перед началом заседания, которое проходит в закрытом режиме, опубликовали в телеграм-канале "Sputnik Ближнее Зарубежье".
На кадрах видно, как обвиняемые что-то обсуждают, находясь в клетке в зале, а потом Колесникова начинает танцевать. Отмечается, что к зданию суда пришли европейские дипломаты, а также отец девушки. Он рассказал, что подавал около пятнадцати прошений, чтобы встретиться с дочерью, но ему отказали.
Напомним, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции была арестована по подозрению в призывах к захвату власти. Позднее Колесникова раскрыла подробности своего задержания. Оппозиционерка тогда утверждала, что сотрудники спецслужб пытались выдворить её за пределы страны, надели мешок на голову и угрожали физической расправой.
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