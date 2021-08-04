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Белорусская оппозиционерка Колесникова станцевала в клетке перед началом суда

Арестованная пребывает в приподнятом настроении духа, несмотря на то что ей может грозить до 12 лет лишения свободы.

4 августа, 12:01
<p>Скриншот из видео © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSJZQjFoUZJ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kalesnikava</a></p>

Скриншот из видео © Instagram / kalesnikava

В Минском городском суде началось рассмотрение уголовных дел в отношении белорусских оппозиционеров Марии Колесниковой и Максима Знака. Видео, снятое перед началом заседания, которое проходит в закрытом режиме, опубликовали в телеграм-канале "Sputnik Ближнее Зарубежье".

На кадрах видно, как обвиняемые что-то обсуждают, находясь в клетке в зале, а потом Колесникова начинает танцевать. Отмечается, что к зданию суда пришли европейские дипломаты, а также отец девушки. Он рассказал, что подавал около пятнадцати прошений, чтобы встретиться с дочерью, но ему отказали.

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Напомним, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции была арестована по подозрению в призывах к захвату власти. Позднее Колесникова раскрыла подробности своего задержания. Оппозиционерка тогда утверждала, что сотрудники спецслужб пытались выдворить её за пределы страны, надели мешок на голову и угрожали физической расправой.


Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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