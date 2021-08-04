Молния убила 16 человек на свадьбе

Несчастный случай произошёл в подокруге Шибгандж на севере Бангладеш, когда приглашённые на свадьбу переправлялись на лодке по реке Падме. Вследствие удара молнии погибло как минимум 16 человек. Об этом сообщает издание Daily Bangladesh со ссылкой на местную полицию.

Кроме того, пострадало ещё около шести человек, их уже доставили в больницы. Власти также не исключают, что число погибших может вырасти.