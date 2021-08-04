Молния убила 16 человек на свадьбе
В том числе погиб жених, шесть пострадавших доставлены в местные больницы.
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Несчастный случай произошёл в подокруге Шибгандж на севере Бангладеш, когда приглашённые на свадьбу переправлялись на лодке по реке Падме. Вследствие удара молнии погибло как минимум 16 человек. Об этом сообщает издание Daily Bangladesh со ссылкой на местную полицию.
Кроме того, пострадало ещё около шести человек, их уже доставили в больницы. Власти также не исключают, что число погибших может вырасти.
Не так давно Лайф сообщал о ЧП в Томской области, где молния убила укрывшегося под деревом мужчину. Свидетель рассказал, что видел три вспышки, одна из них поцарапала припаркованный автомобиль.
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