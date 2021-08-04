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В Белоруссии обвинили Литву в создании концлагерей для мигрантов

По мнению сенатора, власти и политики страны ведут себя безответственно и забывают о правах человека.

4 августа, 12:16
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Власти Литвы фактически создают концентрационные лагеря для мигрантов на территории своей страны, заявил председатель комиссии верхней палаты парламента Белоруссии (Совета Республики) по международным делам и нацбезопасности Сергей Рачков. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Совета Республики.

"Странам ЕС следует вспомнить, как они разрушили жизнь в ряде государств Африки, Ближнего Востока. Это стало первопричиной того, что многие люди из этих стран сейчас ищут лучшей жизни в ЕС. В принципе, эта лучшая жизнь европейцами была обещана", — сказал сенатор.

Рачков подчеркнул, что в миграционном кризисе, возникшем на границе, Белоруссия не виновата. По его мнению, власти и политики Литвы ведут себя безответственно и забывают о правах человека. А заявления о том, что мигрантов необходимо отправлять обратно в Белоруссию, просто недопустимы, считает дипломат.

"На мой взгляд, им необходимо остановиться, включить здравый смысл и подумать, каким образом правильно и гуманно обращаться с мигрантами. Но их выталкивают обратно на нашу территорию, обращаются с ними бесчеловечно. Такое отношение привело к трагическим результатам", заявил Рачков.

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Ранее Лайф писал, что Литва депортировала в Камерун первого нелегального мигранта из Белоруссии. В 2021 году незаконно пересекли границу между странами более четырёх тысяч человек.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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