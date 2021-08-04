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РФПИ: Процесс одобрения "Спутника V" в Европе идёт в положительном ключе

Отмечается, что по результатам инспекции от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв.

4 августа, 12:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что процесс одобрения антикоронавирусной вакцины "Спутник V" в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA, European Medicines Agency) проходит в положительном и профессиональном ключе.

"Все данные о клинических испытаниях "Спутника V" были представлены в рамках инспекции GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика). По результатам этой инспекции от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв", сообщается в телеграм-канале вакцины.

Также представитель РФПИ отметил, что безопасность и эффективность данной вакцины подтверждены регуляторами в 69 странах мира. "Спутник V" используется многими государствами для массовой вакцинации, и результаты свидетельствуют о том, что применение препарата не вызывает серьёзных побочных эффектов (таких как тромбоз вен головного мозга (CVT) или миокардит), которые характерны для некоторых других вакцин.

Шойгу рассказал о роли Минобороны в разработке вакцины "Спутник V"

Шойгу рассказал о роли Минобороны в разработке вакцины "Спутник V"

Ранее стало известно, что в сентябре могут начаться испытания ещё одной российской антиковидной вакцины. Разработка препарата началась летом прошлого года. Предполагается, что "Бетувакс-ков-2" можно будет использовать для иммунизации людей из групп риска, а также для ревакцинации.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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